“Simone | noi adesso…” Grande Fratello | Stefania Pezzopane la vera vincitrice Che

(Di martedì 5 giugno 2018) Aveva messo le mani avanti all’inizio del. Non avrebbe partecipato al reality, nonostante nella Casa ci fosse il suo Simone Coccia. Ma poi, chissà come e perché, ha ‘vinto’ Barbara D’Urso e la senatrice è apparsa al pubblico di Canale 5 per ben due volte. Una nella Casa di Cinecittà e una in studio, alla finale, quando il fidanzato è uscito dal gioco. Ma a guardare la cosa sotto un’altra prospettiva, è laad aver vinto. E a mani basse. Perché quello che ha detto in pochi minuti ha quasi (quasi!) cancellato parecchio trash in favore di sentimenti veri, lotta ai pregiudizi e apertura mentale. Emozione a mille quando la senatrice, che ha sorpreso di nuovo l’ex spogliarellista, ha finito di parlare e ha riabbracciato Simone. Barbara D’Urso, gli opinionisti, il pubblico in studio e quello a casa: ...