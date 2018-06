Simone Inzaghi si sposa | ecco perché il figlio avuto da Alessia Marcuzzi non c' era alle

TOMMASO INZAGHI IN OSPEDALE/ Figlio di Alessia Marcuzzi non c'era al matrimonio del padre Simone : è polemica! : Alessia Marcuzzi spiega la ragione dell'assenza del Figlio TOMMASO al matrimonio del padre Simone INZAGHI: il ragazzo si trovava in OSPEDALE per una polmonite.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:12:00 GMT)

Simone Inzaghi si è sposato - assente il figlio Tommaso : è in ospedale? : Il weekend appena trascorso è stato segnato da due matrimoni che hanno tenuto impegnati un gran numero di invitati del mondo dello spettacolo. Se venerdì è stato il giorno delle splendide nozze di Daniele...

Alessia Marcuzzi si scatena alle nozze di Simone Inzaghi : Non è da tutti mantenere un buon rapporto con il proprio ex, ma Alessia Marcuzzi è riuscita persino a fare da testimone di nozze a Simone Inzaghi. L’allenatore della Lazio, da cui ha avuto il primogenito Tommaso, si è sposato con Gaia Lucariello. Dalle stories su “Instagram” la Marcuzzi appare divertita e sorridente. Il loro è il classico esempio di famiglia allargata. Fanno le vacanze insieme e cercano di godersi più momenti possibile ...

Alessia Marcuzzi testimone scatenata al matrimonio dell’ex Simone Inzaghi : “Tutto l’amore del mondo!!! Auguri Gaia e Simo… che emozione” scrive Alessia Marcuzzi su Instagram a corredo di una foto che vede il suo ex Simone Inzaghi novello sposo di Gaia Lucariello. La presentatrice tv ha fatto da testimone al matrimonio che si è svolto a Montalcino e sui social non ha risparmiato scatti dalla magnifica giornata trascorsa con la sua allegra famiglia allargata. L’amore tra l’allenatore ...

Simone Inzaghi si è sposato : fra gli ospiti - felice - anche l’ex Alessia Marcuzzi : Il dilemma se invitare o meno gli ex alle proprie nozze per Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi non si è proprio posto. Da sempre sono una famiglia allargata e il sorriso della showgirl al matrimonio dell’ex è la dimostrazione dei buoni rapporti fra le nuove famiglie, più volte fotografate insieme in vacanza negli ultimi anni. Non proprio come le ex del principe Harry al royal wedding. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, è convolato a nozze, ...

Montalcino - Simone Inzaghi si è sposato con Gaia Lucariello : L'allenatore del Lazio Simone Inzaghi si è sposato a Montalcino con Gaia Lucariello. La cerimonia delle nozze nella tenuta Castello Banfi.

Simone Inzaghi ha sposato Gaia Lucariello : Alessia Marcuzzi testimone di nozze : Gaia Lucariello, la compagna di Simone Inzaghi salva una bimba dal soffocamento Gaia Lucariello eroina per un giorno. Sbollita la delusione della mancata qualificazione in Champions League della sua Lazio, Simone Inzaghi, corteggiatissimo allenatore biancoceleste, ha sposato l'amata Gaia Lucariello, 35enne romana con cui fa coppia dal 2010.prosegui la letturaSimone Inzaghi ha ...

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati/ L’ex Alessia Marcuzzi testimone di nozze della sposa : Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati, L’ex compagna Alessia Marcuzzi è stata testimone di nozze della sposa, ecco cosa è successo e chi era presente.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:44:00 GMT)

Matrimonio Inzaghi – Alessia Marcuzzi - Abate - Aquilani e non solo : tutti gli ospiti alle nozze di Gaia e Simone [FOTO E VIDEO] : Al Matrimonio di Inzaghi sono accorsi tantissimi personaggi celebri: da Alessia Marcuzzi ai calciatori amici dell’allenatore, tutti gli invitati alla ‘festa’ di Gaia e Simone Nella splendida cornice di Montalcino al ‘Castello Banfi Il Borgo’ si sono sposati ieri l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la compagna Gaia Lucariello. Dopo l’arrivo in carrozza della sposa, si è celebrata la cerimonia che ha ...