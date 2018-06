Simone Faggioli secondo di gruppo e terzo assoluto ad Ecce Homo con la benzina MAGIGAS

sportfair

: Simone Faggioli secondo di gruppo e terzo assoluto ad Ecce Homo - Cronosalite : Simone Faggioli secondo di gruppo e terzo assoluto ad Ecce Homo - iltornante : Simone Faggioli secondo di gruppo e terzo assoluto ad Ecce Homo | - cronoscarfiotti : #PikesPeak #NormaM20 #FaggioliRacingTeam...L'appuntamento Americano è per il 24 Giugno pp.vv.. In anteprima esclus… -

(Di martedì 5 giugno 2018) In Repubblica Ceca il meteo penalizza il pluricampione fiorentinoe compromette l’esito della sua garaha preso parte questo week end alla quinta tappa del Campionato Europeo Montagna FIA, a Sternberk, in Repubblica Ceca, laHomo. A bordo della sua Norma M20 FC Zytek gommata Pirelli in versione 2018 spinta dallaha testato il sabato alcune soluzioni di assetto ed aerodinamica per conoscere meglio il nuovo mezzo a sua disposizione. L’affiatamento con la vettura richiede infatti ancora un po’ di tempo e soprattutto prove su strada. Domenica in gara questo lavoro non è potuto continuare a causa del meteo che ha alternato improvvisi scrosci d’acqua a schiarite. Al momento della partenza di, un inconveniente meccanico ad un concorrente partito davanti a lui ha ritardato il via distesso, ...