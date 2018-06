Sicilia : dipendenti regionali in piazza per rinnovo contratto (2) : (AdnKronos) - "Il malcontento dei regionali è stato ampiamente rappresentato - sottolineano i sindacati - e lo stesso capo della segreteria tecnica del presidente ha riconosciuto che gli stipendi dei lavoratori regionali nulla hanno a che spartire con quelli dell’Ars e che anzi nel caso di famiglie

Sicilia : falso comunicato dipendenti Ars - solidarietà di Miccichè a Cancelleri : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua solidarietà al vicepresidente Giancarlo Cancelleri preso di mira da un falso comunicato stampa inviato un paio di giorni fa alle redazioni e firmato da un Comitato dei dipendenti stabilizzati dell'Ars mai esisti

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per la legge 104” Continua a leggere

Legge 104 - scandalo in Sicilia : dipendenti Regione adottati da anziani malati : dipendenti della #Regione Sicilia si sarebbero fatti adottare da anziani malati per poter usufruire dei permessi previsti dalla #Legge 104 per l’assistenza ai familiari disabili. La denuncia viene direttamente dal neo governatore Nello #Musumeci che ha sollevato il velo su quello che sarebbe un vera e propria truffa perpetrata ai danni delle casse regionali e dell’Inps [VIDEO]. Viene così sollevato il velo su una tecnica dei ‘furbetti’ che ...

Sicilia - Musumeci : "Dipendenti adottati da anziani per avere la legge 104" : La denuncia del governatore: "2.350 regionali beneficiano di permessi". E poi: "2.600 sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati"

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Continua a leggere

Sicilia - il presidente Musumeci : “Ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104” : Si sono fatti adottare da anziani malati per poter beneficiare della legge 104, che concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È quello che hanno fatto alcuni dipendenti della Regione Siciliana. A raccontarlo in conferenza stampa, il governatore dell’isola Nello Musumeci.”È possibile che su 13mila dipendenti, 2.350 usufruiscano della legge 104?”, è la domanda retorica del presidente eletto dalla ...

Sicilia - Musumeci denuncia : dipendenti adottati da anziani malati per usufruire della legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...

Regione Sicilia - Musumeci : 'Ci sono dipendenti che si sono fatti adottare per avere la 104' : In Sicilia ci sono dipendenti della Regione che si sono fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, ...

Sicilia - Musumeci : “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” : Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Sicilia, Musumeci: “In Regione i dipendenti si fanno adottare da anziani per avere la legge 104” Continua a leggere

Sicilia - Musumeci : dipendenti adottati per usufruire della legge 104 : In Sicilia dipendenti della Regione si sarebbero fatti adottare da anziani malati per potere beneficiare della legge 104 per l'assistenza. A denunciarlo è proprio il presidente della Regione Siciliana,...