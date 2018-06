Shadowhunters cancellato | la terza stagione sarà l’ultima

ilnotiziangolo

: Ma in che senso hanno cancellato Shadowhunters? COME FARÒ A VEDERE I MIEI MALEC?! Mai una gioia. Sempre e comunque. - _Franc19 : Ma in che senso hanno cancellato Shadowhunters? COME FARÒ A VEDERE I MIEI MALEC?! Mai una gioia. Sempre e comunque. - _Vallaaa_ : RT @btwcolin: Cari amici Shadowhunters, pensate che a noi ci hanno cancellato Lucifer nonostante gli ascolti fossero normali solo perché la… - youmakemesing_ : Non riesco ancora a credere che abbiano cancellato Shadowhunters. Sono: contrariata -

(Di martedì 5 giugno 2018): brutte notizie per i fan della serie Tv firmata Freeform. Lachiuderà i battenti su tutti gli episodi dello show, spingendo gli autori a velocizzare la trama per poter regalare un finale di serie a tutti gli ammiratori.ritornerà su Netflix per i fan italiani solo il prossimo agosto, con la seconda parte della. Non è detta però l’ultima parola, dato che l’acquisto da parte di un’altra emittente potrebbe rivelarsi cruciale.è stato: salta l’accordo fra Freeform e Netflix La Freeform ha deciso di lasciarci a bocca asciutta, anche se cercherà di correre ai ripari e proporre un finale dicon due ore di messa in onda. L’evento: The Final Hunt andrà però in onda solo l’anno prossimo, grazie a dodici nuovi episodi che concluderanno ...