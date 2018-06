SFERA EBBASTA Cinque premi per il rapper | Abbiamo spaccato di brutto

SFERA EBBASTA ai WMA arriva in carrozza - ritira 5 premi e canta Rockstar (video) : Sfera Ebbasta ai WMA arriva in carrozza e presenta il singolo Rockstar prima di ritira i premi legati alle certificazioni raggiunte con i singoli e con l'album di inediti. Sfera Ebbasta ai WMA fa incetta di premi. Sono ben 5 le statuette che gli vengono consegnate dai conduttori dell'evento, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Rockstar è stato certificato multiplatino come singolo ma un premio va anche al singolo Cupido e al disco Rockstar. Gli ...

Wind Music Awards 2018 - diretta | SFERA EBBASTA - Rockstar : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

SFERA Ebbasta/ Perché piace tanto ai giovani e non solo? (Wind Music Awards 2018) : Sfera Ebbasta, perchè piace tanto ai giovani e non solo? Il trapper continua a vivere un momento magico col pubblico che lo adora e sostiene sempre. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:45:00 GMT)

SFERA EBBASTA nel remix di “Machika” di J Balvin! : Insieme a lui anche G-Eazy The post Sfera Ebbasta nel remix di “Machika” di J Balvin! appeared first on News Mtv Italia.

SFERA EBBASTA : 'Io - re della trap e rockstar ma sono rimasto il ragazzo di Cinisello' : All'anagrafe è Gionata Boschetti, da Cinisello Balsamo, classe 1992. Per chi oggi è adolescente è Sfera Ebbasta, con la S scritta con il segno del dollaro e la E dell'euro, per dire che ha sfondato, ...

Francesco Mandelli - dopo I soliti Idioti - le sue imitazioni della Dark Polo Gang e di SFERA EBBASTA sono tutte da ridere : Lo chiamano il “Nongiovane”, ma in realtà è il più giovane di tutti. Francesco Mandelli resta il re delle imitazioni, dai tempi MTV fino alle storie su Instagram. dopo la scandalizzatissima Marialuce, lo scapestrato Niccolò («Ciao mamma, esco, vado a comprare la droga») e soprattutto Ruggero De Ceglie (e la sua colorita esortazione a Gianluca) della sit com I soliti Idioti, adesso il Nongio torna nei panni di idoli trap come la Dark Polo Gang, ...

Nuovi concerti di SFERA EBBASTA in estate - il calendario aggiornato del tour 2018 : biglietti in prevendita : Sono stati annunciati Nuovi concerti di Sfera Ebbasta in programma per i mesi estivi. Dopo il successo dell'album Rockstar, certificato doppio disco di platino per le copie vendute in versione fisica e digitale, Sfera Ebbasta ha registrato il tutto esaurito nei 14 concerti della prima parte della sua tournée ancor prima del debutto ufficiale. Si aggiungono oggi Nuovi concerti di Sfera Ebbasta al tour già in programma per il 2018. Sfera ...

Nella classifica Fimi dell’11 maggio Thomas sul podio - Emma in top10 e tra i singoli spopolano Ghali e SFERA Ebbasta : Ottimo esordio per Thomas Nella classifica Fimi dell'11 maggio: l'ex concorrente della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi debutta direttamente al terzo posto con l'album Thomas 18 Edition, repack del suo ultimo album omonimo uscito lo scorso ottobre. Il giovane talento di Amici è tornato in radio col singolo Non te ne vai mai, che ha anticipato la nuova edizione dell'album Thomas: lo scorso autunno, il disco d'esordio del cantante ...

Due date non bastano per saziare la fame di SFERA EBBASTA : sold out il teatro Concordia di Venaria : Si tratta del primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. E tutte le undici canzoni contenute nel suo nuovo album, 'Rockstar' sono entrate ai primi ...

CAPO PLAZA disco d'oro con '20' e 'Tesla feat. SFERA EBBASTA e Drefgold' : '20" è stato per una settimana al primo posto della classifica degli album più venduti su iTunes e su AppleMusic, ed il disco con più streaming quotidiani su Spotify. "Non cambierà mai" , il brano ...

Guè Pequeno / “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per SFERA EBBASTA e Ghali : Guè Pequeno è un fiume in piena nell'intervista al Corriere della sera. “La musica di J-Ax e Fedez non è cool”. Critiche anche per Sfera Ebbasta e Ghali(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:54:00 GMT)

Gué Pequeno parla di Fedez - SFERA EBBASTA - Ghali - J Ax e Dark Polo Gang : Domani uscirà 'Guérriero', l'attesissimo libro di Gué Pequeno pubblicato da Rizzoli. In questi giorni il Golden Boy del rap game made in Italy sta quindi concedendo dichiarazioni ed anticipazioni sul contenuto del libro – seguendo i più canonici meccanismi promozionali – agli organi di stampa. In una intervista diffusa oggi, il rapper milanese, attualmente residente in Svizzera, ha avuto anche modo di esprimere giudizi su molti dei suoi colleghi ...

Peace & Love - il singolo di SFERA EBBASTA - Ghali e Charlie Charles : D'altra parte, quando si arriva a totalizzare più di 600milioni di streaming su Spotify e a conquistare le classifiche, è facile perdere la testa. E di guerriglie tra star della musica, anche a colpi ...

Peace & Love - il singolo di SFERA EBBASTA - Ghali e Charlie Charles : Per la serie collaborazioni inaspettate… Chi l’avrebbe detto che due come Sfera Ebbasta e Ghali, al top del successo, decidessero di uscire dalla loro confort zone e rimettersi in gioco, insieme? L’avevano annunciato sul palco del Fabrique di Milano durante l’ultima data del tour di Sfera Ebbasta, ma probabilmente non ci si aspettava di trovare il frutto di questa collaborazione già il 4 maggio su tutte le piattaforme ...