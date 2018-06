: Servizi,a maggio indice Pmi sale a 53,1 - NotizieIN : Servizi,a maggio indice Pmi sale a 53,1 - CyberNewsH24 : #News #Servizi,a maggio indice Pmi sale a 53,1 - TelevideoRai101 : Servizi,a maggio indice Pmi sale a 53,1 -

, l'Pmi che monitora il settore deiè salito a 53,1 punti dai 52,6 del mese precedente. Lo rilevano Adaci e Markit Economics, sottolineando come il dato sia in linea con le attese degli analisti, che puntavano mediamente su un rialzo a quota 53. Stabile a 52,9, invece, l'composito,che include anche l'andamento dell'attività del settore manufatturiero. Sopra i 50 punti, il Purchasing managers index indica che l'attività economica è in espansione.(Di martedì 5 giugno 2018)