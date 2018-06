Sergio Ramos passa all’attacco contro le “scuse” del Liverpool | “ho fatto fuori tutti?”

Champions League - gli errori di Karius “colpa di una commozione cerebrale” provocata da scontro con Sergio Ramos : Uno scontro con Sergio Ramos potrebbe, in parte, salvare la faccia a Loris Karius. Il portiere del Liverpool, autore di due incredibili papere nella finale di Champions League che hanno spianato la strada al successo del Real Madrid, si è sottoposto a un’accurata visita medica al Massachusetts General Hospital di Boston. E gli esami hanno rilevato una commozione cerebrale provocata da un contrasto con il difensore spagnolo, avvenuto ...

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

“Salah infortunato perchè ha interrotto il Ramadan” - un imam scagiona Sergio Ramos : Mohammed Salah potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia dell’Egitto a causa di un infortunio “Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”. Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, ha trovato il reale motivo dell’infortunio di Mohammed Salah, che dunque sarebbe ...

Mondiale 2018 Russia - l'inno della Spagna lo canta Sergio Ramos : "Forza Spagna, alza la voce, urla forte…", una melodia firmata Sergio Ramos. Si sì, proprio lui, il difensore del Real Madrid fresco vincitore della Champions League contro il Liverpool nella notte di ...

Mohamed Salah - il suo avvocato chiede un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos : Un risarcimento per aver infortunato deliberatamente Mohamed Salah e per aver inflitto 'danni fisici e psicologici' non solo al giocatore ma anche 'al popolo egiziano' da un miliardo di euro . E' ...

Infortunio Salah - un avvocato egiziano denuncia Sergio Ramos : chiesto un risarcimento di 1 miliardo di euro : In seguito all’Infortunio subito da Mohamed Salah nella finale di Champions, un avvocato egiziano ha chiesto a Sergio Ramos un risarcimento di un miliardo di euro Un avvocato egiziano ha presentato una denuncia contro il calciatore spagnolo Sergio Ramos alla Fifa per l’Infortunio di Mohamed Salah durante la finale di Champions League. Il legale intende citare per danni il difensore del Real Madrid per un miliardo di euro, per aver ...

Salah - legale egiziano chiede un miliardo di danni a Sergio Ramos : Mentre Momo Salah ha già cominciato la riabilitazione dopo l'infortunio alla spalla patito nella finale Champions, in Egitto non è andata giù l' 'immunità' di cui ha goduto Sergio Ramos, protagonista ...

Infortunio Salah - Sergio Ramos nel mirino : chiesto un indennizzo da 1 miliardo : Alta tensione dopo la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, è arrivata infatti una denuncia alla Fifa contro Ramos e presentata dall’avvocato egiziano Bassem Wahba, chiesti danni per oltre un miliardo di euro al difensore del Real Madrid “per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un’intera nazione e al suo calciatore più famoso”. E’ questo l’annuncio del legale al canale ...

Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo : “non è bello quello che hai fatto” : Sono ore calde in casa Real Madrid nonostante la terza vittoria consecutiva della Champions League, Sergio Ramos tira le orecchie a Cristiano Ronaldo. Secondo la ricostruzione di “Marca”, il difensore spagnolo non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante subito dopo la finale di Kiev. Il capitano dei blancos avrebbe affrontato il portoghese con toni duri: “Cris, non e’ bello quello che hai fatto, non era il ...

Sergio Ramos accusato di comportamento antisportivo Video : Sergio Ramos rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei difensori più forti del panorama calcistico mondiale. In tal senso, il suo palmares parla chiaro. Quella di ieri, Infatti, è stata la sua quarta Champions League conquistata, la terza consecutiva. Numeri da top player, che certificano anche la grandezza del suo Real Madrid, che entra di diritto nel tempio delle squadre più forti della storia del calcio. Nonostante ciò, Ramos è nuovamente ...

Salah come Maradona nell'82 : 'gol e botte' - Sergio Ramos tra i top di sempre : 'Il primo modo di difendere è attaccare': se questo mantra applicato al calcio è diventato una sorta di 'legge non scritta' nel 2000 del mondo del pallone, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ne è sicuramente il miglior interprete. Il tutto condito da una prestanza fisica, una furbizia e una capacità di leggere le situazioni ...

Sergio Ramos - messaggio a Salah dopo l'infortunio : 'Torna presto - il futuro ti aspetta' : Un contrasto duro. Durissimo. Poi Salah cade a terra, prova a rimanere in campo qualche altro minuto prima di arrendersi e lasciare il posto a Lallana. È il 26' della finale di Champions League tra ...

Salah - ottimismo per il Mondiale. E riceve un messaggio da Sergio Ramos : TORINO - Dopo la paura l'ottimismo. Mohamed Salah dovrebbe andare al Mondiale: l'attaccante del Liverpool, uscito tra le lacrime per un infortunio nella finalissima di Champions a Kiev persa dai Reds ...

Sergio Ramos scrive a Salah dopo il fallo che l’ha mandato ko : “Il calcio alle volte…” : Sergio Ramos è stato l’autore del fallo che ha messo fuori dai giochi Salah nella finale di Champions League di ieri sera a Kiev “Il calcio alle volte ci riserva il suo lato più dolce e, alle volte, il più amaro. A parte tutto siamo colleghi. Una pronta guarigione Salah”. E’ il pensiero postato su twitter dal capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, nei confronti del fuoriclasse del Liverpool protagonista ieri di un brutto ...