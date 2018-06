Sentenza storica dalla Corte Europea | riconosciuta la legittimità del matrimonio

Termine minimo per gli aggiornamenti dei Samsung Galaxy : Sentenza storica in Olanda : Da secoli si discute dei termini entro i quali vengono assicurati gli aggiornamenti software per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy. La soglia minima, riportata di tanto in tanto dal produttore attraverso i suoi canali social ufficiali, ci ha sempre parlato di due anni, ma questo evidentemente non ha soddisfatto il pubblico olandese. Non è un caso che il colosso coreano abbia dovuto affrontare una vera e propria causa legale contro ...

Sanità : Zaia - da Sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari : Venezia, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Una vittoria storica. Non la si può definire diversamente”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia definisce la sentenza con la quale la Consulta ha decretato l’incostituzionalità del raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie, dichiarando illegittima l’estensione al 2020 del contributo di 750 ...

Sanità : Zaia - da Sentenza Consulta vittoria storica contro i tagli lineari (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La Consulta ha quindi anche messo in guardia su ipotetici futuri tagli. Un’affermazione significativa, che riprende un’altra sentenza che definiva le priorità della spesa pubblica (la 169/2017 ancora su ricorso del Veneto), e tra queste la Sanità in primis. Insomma, non potrà più succedere che, mentre si tagliava la salute agli italiani e ai veneti, si facevano elargizioni a pioggia, ...

Trattativa - procuratore Antimafia Cafiero De Raho : “Sentenza dà verità storica e conferma che mafia fu legittimata” : “La sentenza del processo Stato-mafia dà conferma di una ricostruzione che era quella alla quale si guardava nell’ambito dell’esame delle stragi mafiose. C’è un passato da ricostruire molto attentamente, guardando proprio a quelle parti dello Stato che non hanno fatto quello che dovevano fare”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de I Funamboli (Radio24) dal procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De ...

Trattativa Stato-mafia - Di Battista (M5s) : “Berlusconi è un po’ nervoso… oggi Sentenza storica. Per me giornata meravigliosa” : “Se qualcuno è venuto qui per sentirmi commentare Berlusconi, gli dico: non mi interessa. Noi voliamo alti, lui è un po’ nervosetto…”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, a Campobasso, aprendo il comizio finale della campagna elettorale del M5S per le Regionali in Molise. “Per me questa è una bella giornata perché c’è stata una bella sentenza, che secondo me riavvicina anche tanti cittadini allo Stato. Faccio ...

"Una Sentenza storica. Ora Forza Italia venga isolata ed esclusa da ogni Governo" : "Chiediamo che le forze politiche parlamentari, elette in rappresentanza del popolo Italiano, isolino politicamente, a livello nazionale e locale, Forza Italia (non ci risulta che all'interno di Forza Italia sia stato aperto un dibattito sulla problematica e quindi riteniamo siano ancora compatti con il loro leader e fondatore), la cui genesi ormai è scritta in due sentenze di due tribunali Italiani, e rifiutino come irricevibile ogni ...

"Sentenza storica dedicata a Borsellino - vittima della trattativa Stato-mafia" : È contento della sentenza di Palermo, Franco Roberti, ex Procuratore Nazionale antimafia che ha seguito passo passo le indagini della Procura di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia, nell'arco di questi anni, essendo stato nominato dal CSM il 25 luglio 2013, fino al suo pensionamento avvenuto lo scorso 16 novembre 2017."Sono lieto che sia stato riconosciuta dalla Corte di assise palermitana la fondatezza dell'impianto accusatorio. La ...

Mafia : Ingroia - Sentenza storica : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – ‘E’ una sentenza storica, che fa giustizia su una delle pagine più oscure e terribili della storia italiana. Da oggi finalmente si può, e anzi si deve, togliere l’aggettivo ‘presunta’ accanto alla parola ‘trattativa’: la trattativa tra Stato e Mafia ci fu e ora i responsabili di quel patto scellerato sono condannati a risponderne”. Così l’ex pm Antonio ...

Mafia : Ingroia - Sentenza storica : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) – ‘E’ una sentenza storica, che fa giustizia su una delle pagine più oscure e terribili della storia italiana. Da oggi finalmente si può, e anzi si deve, togliere l’aggettivo ‘presunta’ accanto alla parola ‘trattativa’: la trattativa tra Stato e Mafia ci fu e ora i responsabili di quel patto scellerato sono condannati a risponderne”. Così l’ex pm Antonio ...