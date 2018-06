Sensori e rilevatori | Domotica e casa Intelligente

chimerarevo

(Di martedì 5 giugno 2018) La nostraè sempre piùe questo si traduce in una Smart Home sempre connessa con noi ed interconnessa con i nostri dispositivi per poter compiere le operazioni quotidiane in maniera più semplice e comoda. Ma lanon è solo questo e ci insegna che una Smart Home è anche sicura e attenta ai consumi: ecco quindi che in questa guida vi parleremo diper la vostra! L’idea alla base di questo tipo di dispositivi è quello di avere sempre un occhio vigile alla propria– anche quando si è lontani – con deio deiche in manierariescano a capire se ci sia un intruso e notificarvi il tutto immediatamente sul vostro smartphone, ovunque voi siate! Vediamo i più venduti ed i migliori da acquistare, ma prima scopriamo questi dispositivi nel dettaglio: Indice dei contenuti: ...