ilnotiziangolo

: #Sense8 night sbarca a #Napoli per l'evento dell'8 giugno (VIDEO) - Tutto_tv : #Sense8 night sbarca a #Napoli per l'evento dell'8 giugno (VIDEO) - Screenweek : #Sense8 torna a Napoli con un evento solo per veri Sensate. Un'ultima notte. Un'ultima avventura. Insieme… - ginosorbillo : RT @ginosorbillo: Ti aspettiamo con NETFLIX SENSE 8 e la nuovissima Pizza al Bagno Elena per il lancio ufficiale ?????????????????????? -

(Di martedì 5 giugno 2018): il regalo della produzione a tutti i fan italiani. Ci siamo quasi. L’82018 assisteremo agli ultimi episodi della serie Tv rivoluzionaria che ha sconvolto i fan di tutto il mondo e su cui calerà il sipario. L’affetto dei telespettatori ha permesso adi non chiudere i battenti prima del previsto e di regalarci ancora delle emozioni. Il tutto per un finale di serie con sorpresa, soprattutto per chi avrà la fortuna di visitare, il cast con Gino Sorbillo per una pizza con arcobaleno di emozioniha contribuito in qualche modo a renderelo show che ha saputo rubare il cuore di milioni di ammiratori. Grazie alle location di Posillipo, abbiamo vissuto al fianco di Tina Desai (Kala) i dubbi legati alla sua luna di miele e visto sbocciare ancora di più l’amore per Wolfgang (Max Riemelt). E la città partenopea ritorna ...