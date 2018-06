Sense8 | il cast della serie si prepara a dire addio dopo l’ultima stagione | la festa a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) Il gran finaleNetflixavrà una grande location: Napoli. Da venerdì 8 giugno sarà possibile vedere sulla piattaforma in streaming lafinale con le puntate girate nel capoluogo campano e, proprio la sera del debutto su Netflix, Napoli ospiterà un evento per un’ultima avventura insieme a tutti i fan dipresso il Bagno Sant’Elena di Posillipo. E se c’è un personaggio che proprio non poteva mancare in questa occasione è Gino Sorbillo, un’istituzione per la città che ha fattosua pizza un raccontostoria ecultura profonda del territorio. I protagonisti, nel periodo delle riprese, hanno imparato da Sorbillo a fare la pizza, e, aggiungendo un ingrediente a testa, hanno ideato una vera e propria ricetta. L'articolo, ilsil’ultima ...