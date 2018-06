Sense8 | a Napoli una serata per festeggiare il finale di serie - Video

Sense8 night sbarca a Napoli per l’evento dell’8 giugno (VIDEO) : Sense8 night: il regalo della produzione a tutti i fan italiani. Ci siamo quasi. L’8 giugno 2018 assisteremo agli ultimi episodi della serie Tv rivoluzionaria che ha sconvolto i fan di tutto il mondo e su cui calerà il sipario. L’affetto dei telespettatori ha permesso a Sense8 di non chiudere i battenti prima del previsto e di regalarci ancora delle emozioni. Il tutto per un finale di serie con sorpresa, soprattutto per chi avrà la ...

