Senato | il governo Conte ottiene la fiducia

ilgiornale

: Qui Senato, bella squadra, operativi! Finalmente un governo che ha in testa alla sua agenda i temi delle tasse, del… - matteosalvinimi : Qui Senato, bella squadra, operativi! Finalmente un governo che ha in testa alla sua agenda i temi delle tasse, del… - fattoquotidiano : Governo, Conte in Senato: “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s, Renzi protesta: interviene Casella… - you_trend : Le parole più frequenti nel discorso programmatico 'giallo-blu' di @GiuseppeConteIT al Senato: 'Governo', 'Paese',… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Ilguidato da Giuseppeincassa laal, come era previsto, con 171 sì. I no sono stati 117. Iri che si sono astenuti, invece, sono stati 25. Ascolta con attenzione tutti gli interventi dei parlamentari cui replica ringraziandoli tutti, uno per uno. Il professor Giuseppeaffronta il suo primo esame da premier nel debutto assoluto nell'aula del, con un discorso di 24 pagine in cui snocciola inuti del contratto didi cui si propone come garante. "Entrando per la prima volta in questo luogo avverto pesante la responsabilità per ciò che rappresenta", spiega il "semplice cittadino" che si presenta come "avvocato del popolo italiano". E, in quest'ottica, respinge le accuse alla sua maggioranza di essere populista e anti-sistema perché "se 'populismò è l'attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente, se ...