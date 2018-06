: #27maggio1993. 25 anni fa attentato in Via dei #Georgofili a #Firenze. Il cordoglio di quel giorno nell’Aula del Se… - SenatoStampa : #27maggio1993. 25 anni fa attentato in Via dei #Georgofili a #Firenze. Il cordoglio di quel giorno nell’Aula del Se… - SenatoStampa : #2giugno ????#FestaDellaRepubblica ????Il Presidente del Senato #AlbertiCasellati con il Presidente della Repubblica… - RobRe62 : Le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato -

Al via alla dichiarazione programmatica del presidente del Consiglioper chiedere la fiducia alle Camere sul "programma del cambiamento". Tra i temi, economia e ruolo dell'Unione europea. "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato", ha dettovarcando il portone di Palazzo Madama. Nel pomeriggio, il dibattito e poi il voto di fiducia, intorno alle 20.30. Domani si replica alla Camera.(Di martedì 5 giugno 2018)