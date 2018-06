Se tutto il mondo vivesse come l’Italia sarebbero necessarie risorse di oltre due

Forti scosse di terremoto in tutto il mondo - “balla” anche il Mediterraneo : ecco cosa sta succedendo : Forti scosse di terremoto stanno interessando nelle ultime ore un po’ tutto il mondo, e in modo particolare l’Anello di Fuoco nell’Oceano Pacifico ferito dalle due violente eruzioni del Vulcano De Fuego in Guatemala e del Vulcano Kilauea alle Hawaii. Ma nelle ultime ore la terra ha tremato in modo significativo anche nel Mediterraneo, dapprima nella notte con una scossa di magnitudo 4.3 nell’entroterra marocchino, in ...

L’Italia ha ripreso a vendere maxi yatch e barche in tutto il mondo : Tra i settori industriali che hanno risentito pesantemente della crisi economica iniziata nel 2009 c’è anche la cantieristica nautica. Il comparto degli yatch è stato per anni uno dei settori di eccellenza della produzione industriale italiana. Dopo quattro anni di profondo calo del mercato e un triennio di crescita, oggi la nautica italiana è ripartita, aumentando produzione ma anche domanda interna. I dati del 2017 e le previsioni del ...

3.000 avventure in barca a portata di click : 198 destinazioni in tutto il mondo per vacanze all’insegna del mare : Vuoi fare un viaggio in barca che ti porti nelle migliori destinazioni per fare snorkeling, subacquea o semplicemente andare a vela? Oppure sei alla ricerca di una vacanza in barca rilassante e romantica in coppia o dinamica e divertente con gli amici? Vorresti fare una crociera con cucina gourmet? COME NASCE L’IDEA – Nowboat è la prima piattaforma integrata nel mondo della nautica. Grazie alla rete di operatori da tutto il mondo, ...

Milano - Comune contro la musica elettronica al parco Lambro. Gli organizzatori : “Dj da tutto il mondo - anche questa è cultura” : Serata annullata ed un cartello con una richiesta: “Lasciateci la libertà di ballare“. E’ quanto accaduto ieri al Peter Pan, storico locale nel parco Lambro, alla periferia est di Milano, la cui gestione è stata affidata, con un bando vinto nel 2014, all’associazione Saman. L’obiettivo dell’assegnazione era promuovere progetti culturali, ad esempio iniziative per bambini e anziani o favorire il reinserimento ...

Cristiani indignati in tutto il mondo : ministro della cultura mangia una torta che rappresenta Cristo - VIDEO : ministro della cultura mangia una torta che rappresenta Gesù Il ministro della cultura della Città di Buenos Aires, Enrique Avogadro , ha indignati i Cristiani argentini e quelli di tutto il mondo. L'uomo, come potete vedere nel VIDEO in calce, mangia un pezzo di una torta che rappresenta il corpo di Cristo dopo la sua crocifissione. La torta è stata esposta alla " Feria de Arte ...

"Aziende di tutto il mondo - se non imparate a usare i big data siete spacciate" : Ormai lo si ripete in ogni occasione: grazie ai dati vendere sarà un'operazione di ingegneria di precisione. Più o meno come un orologio. Il consumatore sarà studiato e capito, le sue abitudini ...

Green Escapes : una guida ai "giardini segreti" di tutto il mondo : In quasi 400 pagine il libro , che si può acquistare anche su Amazon , mostra i giardini segreti di oltre 150 metropoli di tutto il mondo, dall'Italia alla Francia, dall'Europa agli Stati Uniti, dall'...

Critica cinematografica : dak 4 al 6 giugno a Parma studiosi di tutto il mondo a confronto - : Sarà una "tre giorni" interamente dedicata alla Critica cinematografica: alla sua evoluzione e al suo ruolo in una società in continuo cambiamento, nella quale l'esplosione del web ha pesantemente ...

La crisi italiana sta causando problemi in tutto il mondo : Il caos sul governo e la paura per un'uscita dell'Italia dall'euro hanno fatto crollare le borse di tutto il mondo: ma ci sono ragioni per pensare che le cose si aggiusteranno (almeno per gli altri) The post La crisi italiana sta causando problemi in tutto il mondo appeared first on Il Post.

“Un piacere intenso e assoluto”. L’incredibile vicenda dei video che provocano l’orgasmo (questi). Milioni di visualizzazioni da tutto il mondo : un fenomeno social che sta facendo non poco discutere : Il cervello umano è una delle macchine più complesse mai esistite. Nessuno comprende a pieno – no, neanche i neurologi ne conoscono tutti i segreti – quello che può davvero fare se stimolato in un certo modo. Ce ne siamo resi conto nel corso degli anni, con la psicologia, tanto per fare un esempio o con gli studi dei sistemi di apprendimento. Insomma, ci sono aspetti della nostra mente che probabilmente ancora oggi non conosciamo (o che ...

Teatro di strada da tutto il mondo in Piemonte per Lunathica : Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Il programma completo sul sito . Ultima modifica: 28 maggio 2018

"tutto il mondo guarda l'Italia - con Savona l'economia riprenderà". Cosa ha detto Bannon a SkyTg24 : Rivendica la sua previsione che l’Italia avrebbe avuto un governo giallo-blu. Suggerisce ai due leader Di Maio e Salvini di non mollare di un centimetro su Paolo Savona all’Economia, “con lui può ripartire l’economia” e si gode il momento: “Il mondo intero sta guardando l’Italia”. Steve Bannon, 64 anni, ex consigliere di Donald Trump, è in Italia, forse per incontrare Salvini ...

Referendum Irlanda - in viaggio da tutto il mondo i cittadini per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...