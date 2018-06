Se l' Iva aumenta sono guai | altra stangata da 480 euro a famiglia

L'appello di Cottarelli al Governo : "Non aumentate l'Iva per finanziare Flat tax" : "Quale sarebbe stato il mio primo intervento se fossi diventato Presidente? Affrontare l'emergenza degli sbarchi". Ha risposto così l'ex premier incaricato Carlo Cottarelli, direttore dell'...

Cottarelli : meglio non aumentare l'Iva : 9.30 "Se si vorrà introdurre la flat tax,sarà inevitabile alzare l'Iva.Non la considero una soluzione saggia". Così l'ex commissario alla 'spending review' Cottarelli. "Per motivi psicologici sarebbe meglio non aumentare l'Iva". "Ho grande rispetto per il prof. Tria (nuovo ministro Economia,ndr). Si trova a gestire una situazione non facilissima",aggiunge."Sicuramente non è un teorico dell'uscita dall'euro".Con la fine del "quantitative ...

La ricetta di Giovanni Tria per l'Economia : 'Aumentare l'Iva per fare la flat tax' : Giovanni Tria , possibile futuro ministro dell'Economia del governo giallo-verde, è preside della facoltà di Economia dell'Università di Tor Vergata oltre a essere stato presidente della Scuola ...

BANKITALIA - VISCO : "DESTINO ITALIA IN EUROPA"/ Iva può aumentare? La frase sulle "imposte meno distorsive" : Ignazio VISCO, l'intervento del Governatore di BANKITALIA: "DESTINO dell'ITALIA è in EUROPA". Interpreta la linea di Mattarella e striglia a distanza Lega-M5s su debito, risparmi e Ue

L'Iva può anche aumentare. Negli studi di Bankitalia e nel discorso di Visco - non è il male maggiore : Usare tutte le leve fiscali disponibili, "senza pregiudizi nei confronti dell'aumento delle imposte meno distorsive". C'è un passaggio di Ignazio Visco, a tre quarti delle sue Considerazioni finali, che nella sua formulazione criptica rompe il tabù italiano degli ultimi decenni, quel "meno tasse" sempre e comunque che ha sequestrato il quadro politico italiano nella sua interezza, da destra a sinistra.Il governatore esce dallo ...

Il 29 maggio arrIva Iliad Italia : aumenta la competizione tra gli operatori telefonici - : Ci si attende una politica aggressiva sul marketing dal quarto operatore nazionale Iliad Italia e soprattutto offerte di ingresso molto interessanti sulla scorta di quelle che hanno fatto scalpore in ...

Salute & aspettatIva di vita : aumenta il tasso di mortalità negli Stati Uniti : I dati preliminari dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie rivelano dati preoccupanti per la Salute della popolazione negli Stati Uniti: lo scorso anno il tasso di mortalità è aumentato. Se i risultati dovessero essere confermati, sarebbe il terzo anno consecutivo in cui l’aspettativa di vita cala tra i cittadini dell’Unione. Dal 2016 al 2017 la mortalità è salita di meno dell’1%, ma considerando che nel ...

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il dIvario dei 7 in fuga. Streaming video Rai - 14tappa - : Diretta Giro d'Italia 2018 Streaming video e tv 14tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile , oggi, .

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il dIvario dei 7 in fuga. Streaming video Rai (14^ tappa) : Diretta Giro d'Italia 2018 Streaming video e tv 14^ tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo Zoncolan

Google sarebbe al lavoro su un casco per godere di una realtà aumentata più immersIva : Dal suo lancio ufficiale al MWC 2018, Google ARCore non ha mai sfondato sul mercato delle app. A marzo di quest'anno abbiamo visto la comparsa nel Play Store delle prima app con supporto ufficiale a tale tecnologia, con anche l'annuncio di altri titoli prossimi al rilascio sullo store. Ora però Google sembrerebbe intenzionata a produrre un suo hardware apposito dedicato all'AR! L'articolo Google sarebbe al lavoro su un casco per godere di una ...

RIvalutazione pensioni alte/ Dal 2019 aumentano gli assegni : Rivalutazione pensioni. Per quelle più alte dal 2019 incremento superiore a quello attuale. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

TIM aumenta i costi di “LoSai” e “ChiamaOra” : ecco come disattIvarli : Due servizi di TIM, LoSai e ChiamaOra, stanno per subire una importante rimodulazione, con rinnovi mensili e prezzi decisamente maggiorati. L'articolo TIM aumenta i costi di “LoSai” e “ChiamaOra”: ecco come disattivarli proviene da TuttoAndroid.

[Il punto] Ecco perché il nuovo governo potrebbe avere la tentazione di lasciar aumentare l'Iva : La notizia è ormai nota da tempo. Sulla testa degli italiani pende la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, inserito come clausola di salvaguardia dei conti pubblici nella finanziaria del 2018. Se ...