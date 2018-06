Scuola | perché Conte non ne parla? il punto del sindacato Uil

Mutismo selettivo - perché i bambini perdono le parole (soprattutto a Scuola) : Sono bambini "normalissimi". Che parlano, giocano, cantano e interagiscono con gli altri. Ma a scuola, niente. Le parole non riescono a prendere il volo, il gioco è solitario, la comunicazione si mette in pausa. E niente, non c' è niente che possa riavviarla. I piccoli sono bloccati, hanno paura anc

Scuola - assunzione precari : Cottarelli potrebbe essere l’uomo giusto - ecco perché : L’argomento del giorno è, senza dubbio, la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fermare il governo Conte e di affidare l’incarico di Presidente del Consiglio, all’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, il quale ha accettato l’incarico propostogli dal Capo dello Stato. Scuola, Anief: ‘Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola’ Il presidente ...

Scuola/ La democrazia interna si è incagliata ma qualcuno sa perché? : Regole, garanzia di diritti, rappresentanza? Anche nella SCUOLA la democrazia è in crisi, si pensi all'agonia degli organi collegiali. Una lezione per gli studenti. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:10:00 GMT)

Scuola - choc a Taranto : docente picchiato dal padre di uno studente - ecco perché : Purtroppo, la Scuola torna protagonista nelle prime pagine della cronaca. Questa volta, l’ennesima ed assurda vicenda è accaduta in Puglia, per la precisione, a Taranto e ha avuto come sfortunato protagonista un professore che insegna in una Scuola media del rione Tamburi. Il docente, come riportato dal giornale ‘Nuovo Quotidiano di Puglia’ è stato picchiato dal padre […] L'articolo Scuola, choc a Taranto: docente ...

Omosessualità : perché è importante parlarne a casa e a Scuola : La giornata mondiale contro l'omofobia permette di riflettere sull'educazione alla tolleranza del diverso che deve partire da piccoli

Maestra sospesa al liceo perché è lesbica. E lei fa causa alla Scuola incitata dagli allievi : ... hanno imparato a conoscere vari artisti omosessuali e mai una volta si sono sentite turbate nell'affrontare la tematica del mondo gay'. E un'altra madre rincara la dose: 'Sono profondamente delusa ...

Lecce - Scuola rifiuta alunno di 9 anni perché diabetico : "In classe solo se c'è anche la madre" : Per un mese il piccolo, dopo la scoperta della malattia, non ha potuto frequentare la terza elementare. La dirigente: "La scuola non era preparata a fornire...

Scuola/ A chi tocca educare e perché - la lezione degli Usa all'Italia : E' stato tradotto in italiano un saggio fondamentale (anche per la nostra SCUOLA) di Ashley Roger Berner sul sistema scolastico americano e la libertà di educazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:13:00 GMT)

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : ‘Perché ora ve ne state tutti zitti?’ : Continuano le proteste in merito alla questione dei diplomati magistrali in relazione alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. A questo proposito, segnaliamo il presidio davanti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia, come riferisce il consigliere comunale di FdI Pistoia, Emanuela Checcacci, nonchè docente di Scuola primaria. Non a caso a Pistoia, la Corte di Appello di […] L'articolo Scuola, ...

Elezioni a Capolona - Ciolfi : 'Scuola - opere pubbliche e la fusione con Subbiano. Ecco perché mi ricandido' : Spero che l'approccio cambi, che si creino le condizioni per la fusione.' In campo culturale? 'Vado molto orgoglioso della stagione del Cinema Nuovo che con 15 spettacoli di altissimo livello ha ...

AMICI 2018/ Ed. 17 - Alessandra Amoroso confessa : "Anche io piangevo sempre nella Scuola - ecco perché" : AMICI 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:55:00 GMT)

Scuola - docenti aggrediti : ecco perché bisogna ‘mandare anche i genitori a Scuola’ : I recenti episodi avvenuti in diverse scuole d’Italia ci portano a riflettere sulla gravità della situazione che la Scuola sta vivendo. Un articolo pubblicato da Panorama parla di necessità di mandare a Scuola anche i genitori. Bullismo, mandiamo i genitori a Scuola ‘Innanzitutto il genitore deve riflettere sul proprio stile educativo: è finita l’epoca del padre-padrone, ora siamo […] L'articolo Scuola, docenti ...

Acerra - Scuola chiusa perché troppo calda : è costata 9 milioni di euro : Ad Acerra esiste una scuola di recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile - perché farebbe troppo caldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e riscaldare in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita la scuola materna ed elementare della città di Pulcinella è di ...

BOTTE A MEDICI E PROF/ Succede perché Scuola e sanità sono diventate aziende : I rapporti con studenti e pazienti sono sempre più contrattualizzati e sempre meno umani. Questo fa crescere diffidenza e proteste. E le soluzioni proposte sono sbagliate. CARLO BELLIENI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:07:00 GMT)