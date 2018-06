Scuola | ministro Marco Bussetti | ‘Ridare dignità a tutti | diplomati magistrale è urgenza’

Scuola : ecco la prima emergenza per il Ministro : Il neo Ministro Marco Bussetti si trova a fronteggiare la prima patata bollente. Il suo vantaggio è quello di venire dal mondo scolastico e di comprendere bene i suoi tempi e le sue problematiche. Il nodo attualmente più importante è quello legato alle diplomate magistrali e alla presenza dei docenti, alla ripresa dell’anno scolastico. Il […] L'articolo Scuola: ecco la prima emergenza per il Ministro proviene da Scuolainforma.

Marco Bussetti - chi è il nuovo Ministro dell’Istruzione/ Dirigente Scuola - al Miur porterà il modello lombardo : Marco Bussetti, chi è il nuovo Ministro dell'Istruzione: ex Dirigente scuola, laureato in scienze motorie, porterà al Miur l'esperienza e i risultati del "modello lombardo". Marco Bussetti è il nuovo Ministro dell’Istruzione e non vi sono stati dubbi dopo la prima stesura della squadra già 1-2 settimane fa prima della crisi istituzionale col premier Conte dimessosi due domeniche fa. Il Governo di Lega e Movimento 5 Stelle ha optato al Miur ...

