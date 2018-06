Scontro con la Tunisia | in Europa con Orban Nasce l' Ostpolitik di Matteo Salvini

Salvini : “Tunisia? Non tutti galeotti ma ci sono anche quelli. Immigrazione incontrollata porta a Scontro sociale” : “Io guardando i numeri ho detto che ci arrivano persone perbene e persone meno per bene qualcuno in Tunisia si è offeso, sbagliano”. Matteo Salvini prova con i cronisti, dopo un comizio a Fiumicino, a smorzare la polemica che sfiora l’incidente diplomatico con la Tunisia sul temi dei migranti. E sull’omicidio del giovani immigrato sindacalista nella Piana di Gioia Tauro, il ministro dell’Interno afferma: ...

Saluzzo - Scontro tra auto e furgone che si ribalta vicino alla caserma dei pompieri : Incidente questa mattina , martedì 5 giugno, sulla strada provinciale 161, nei pressi del Centro Calor e vicino alla caserma dei vigili del fuoco di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Coinvolte un'...

Brexit : 'no deal' ora fa paura - riparte lo Scontro in Gb : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scontro tra titani : cast - trama e curiosità del film con Sam Worthington e Liam Neeson : Lunedì 4 giugno, a cominciare dalle 21.25 su Italia Uno va in onda Scontro tra titani, film del 2010 diretto da Louis Leterrier che vanta nel cast anche Gemma Aterton e Mads Mikkelsen, autori poi impiegati anche nel franchise di James Bond. Scontro tra titani: trailer Scontro tra titani: trama Una nuova rilettura molto pop e fracassona delle avventure di Perseo, eroe mitologico che per salvare la bellissima principessa Andromeda è costretto ad ...

E' subito Scontro sulla flat tax : Roma, 4 giu. , askanews, E' subito scontro sulla flat tax. Il leghista Alberto Bagnai ha prospettato che l'anno prossimo partirà solo per le imprese e dal 2020 anche per le famiglie. Raffica di ...

Tragico Scontro auto-scooter fuori dal casello : morta una donna nel Vicentino : Una donna di 59 anni, di cui al momento non sono state fornite le generalità per la necessità di avvisare i familiari, è morta oggi, attorno alle 14, in un Tragico scontro, che ha visto coinvolti un'...

Scontro in casa Lega - Siri contro Bagnai : "Flat tax per tutti dal 2019" : Scontro sul fisco che verrà in casa Lega con il senatore Armando Siri, responsabile della scuola di formazione politica del carroccio, che smentisce quanto detto dal colLega ed economista Alberto Bagnai: "Non è vero che dal prossimo anno la Flat tax entrerà in vigore solo per le imprese, ma ci sarà anche per le famiglie. Poi tutto sarà a regime per il 2020" ha detto Siri, "ideologo" della flat tax, contraddicendo quanto sostenuto stamattina ...

Civitanova Marche - assalto a portavalori : banditi in fuga dopo Scontro a fuoco - colpite alcune auto : banditi armati fino ai denti e un furgone blindato carico di soldi. Sono gli ingredienti della tentata rapina compiuta oggi da un commando armato. LEGGI ANCHE Roma, assalto a furgone portavalori all'...

Tre morti in Scontro tra auto in Umbria - anche 55enne calabrese : Gualdo Tadino , Perugia, " Tre persone sono morte in uno scontro tra due auto avvenuto interno alle 5 nella zona di Gualdo Tadino , Perugia, . L'incidente è avvenuto lungo la Flaminia Nuova nella zona ...

Lamezia - Scontro tra moto e auto in via Adda : un ferito : Lamezia Terme - Un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 12:30 in via Adda. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale e l'ambulanza per soccorrere un ragazzo che si trovava a bordo della moto.