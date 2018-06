Sassuolo-Iachini - è divorzio : ANSA, - SASSUOLO , MODENA, , 5 GIU - Beppe Iachini non è più l'allenatore del Sassuolo. Lo ha annunciato la società, dopo aver incontrato il tecnico. A Iachini sono andati i ringraziamenti della ...

Iachini soddisfatto : “Sassuolo con media punti d’Europa” : “All’inizio ci sono state delle difficoltà, poi con la compattezza dell’ambiente e la disponibilità dei ragazzi siamo riusciti a risalire in classifica, raggiungendo l’11mo posto, secondo miglior piazzamento in serie A nella storia del club. Quindi sono molto soddisfatto, alla fine avevamo una media punti più vicina all’Europa che alla zona retrocessione”. Lo dice con una punta di orgoglio il tecnico del ...

Sassuolo Roma/ Streaming video e diretta tv : Iachini VS Di Francesco. Quote - orario e probabili formazioni : diretta Sassuolo Roma, info Streaming video e tv: probabili formazioni, Quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:54:00 GMT)

Giuseppe Iachini premiato dalla Sezione UNVS di Sassuolo : La Sezione UNVS di Sassuolo ha premiato Giuseppe Iachini per l’ottimo lavoro svolto con la squadra neroverde Parata di personaggi dello sport al tradizionale appuntamento di primavera promosso dalla Sezione UNVS di Sassuolo, presieduta da Bruno Iotti. Su tutti premiato Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo Calcio che anche quest’anno ha disputato con successo il campionato di serie A, raggiungendo anticipatamente la salvezza. ...

Inter Sassuolo / Streaming video e diretta tv : Spalletti vs Iachini - probabili formazioni - quote e orario : diretta Inter Sassuolo info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’anticipo della 37^ giornata di Serie A a San Siro (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 16:41:00 GMT)

Serie A Sassuolo - Iachini : «Futuro? Qui lavoro benissimo...» : Sassuolo - Il Sassuolo già salvo si appresta ad affrontare l' Inter in piena corsa per un posto Champions. Il tecnico Beppe Iachini , uno degli artefici della salvezza, ha parlato così in conferenza ...