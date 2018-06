Sanità | ospedale come “Guerre stellari” per aiutare ragazzo autistico

OSPEDALE LODI - PROTOCOLLO PRO-ISLAM?/ “No infermieri con donne musulmane” : Gallera “Sanità uguale per tutti” : L'OSPEDALE di LODI ha varato un nuovo PROTOCOLLO pro Islam: stop a membrane suine per le protesi e solo personale femminile per le pazienti. Ma l'assessore Gallera smentisce tutto...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:10:00 GMT)

Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : 'Sanità colabrodo' - : L'ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della ...

Sanità : aggressioni in ospedale - domani vertice in Prefettura Palermo : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - vertice in Prefettura a Palermo domani sulla sicurezza nelle strutture sanitarie della provincia interessate negli ultimi tempi da aggressioni e episodi di violenza nei confronti del personale medico e sanitario. La riunione di coordinamento, presieduta dal prefetto An

Sanità : dopo 15 anni ospedale Trapani ha elisuperficie - da Regione arriva l'ok : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "dopo 15 anni di attese, finalmente entro un paio di mesi pubblicheremo la gara d’appalto e l’ospedale Sant’Antonio Abate avrà una sua elisuperficie". Lo annuncia il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta, dopo aver ricevuto il decr

Sanità : Zaia - per nuovo ospedale Padova servono concretezza e velocità : Venezia, 10 apr. (AdnKronos) - “Con la decisione del Consiglio Comunale di Padova si dà inizio a un iter iniziato con la firma dell’accordo del 21 dicembre 2017, che però non si può considerare concluso. Lo sarà soltanto quando si approverà e firmerà l’accordo di programma”. Lo dichiara il President

Catanzaro : bambino di tre anni salvo grazie al pronto intervento dei sanitari dell’Ospedale di Lamezia Terme : E’ stato il tempestivo intervento dei sanitari dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme a salvare la vita a un bambino di tre anni, giunto nel pomeriggio di Pasquetta al pronto Soccorso del nosocomio lametino per uno stato di disidratazione e per una sospetta infezione delle vie respiratorie. Ne da notizia il dott. Antonio Gallucci direttore sanitario POU che ha espresso soddisfazione nei confronti di tutti gli operatori coinvolti per ...