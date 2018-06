Sanità | Conte | nomine apicali a riparo da politica | premier tace su vaccini

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Nel suo discorso programmatico al Senato, per ottenere la fiducia, il presidente del Consiglio Giuseppeinterviene anche sul capitolo -centrale- della, masul dibattuto tema dei. “Perseguiremo una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi, sia in ordine ai volumi, alla qualità e agli esiti delle cure – assicura – sia in ordine alla gestione dei conti”. “Il governo lavorerà d’intesa con le regioni e le province autonome – va avanti – per implementare modelli organizzativi più efficaci, in grado di garantire una corretta presa in carico dei pazienti, favorendo la promozione e la prevenzione della salute attraverso l’integrazione dei servizi socio-sanitari oltre che il potenziamento della medicina del territorio”. “Vogliamo ottenere la riduzione dei tempi ...