Sanità | bimbi intossicati a Pescara | forse batterio nella carne la causa

Sanità : Burioni su morbillo Manziana - non portare in giro bimbi malati : “Una bambina, portata a una festa nonostante la febbre alta, ha contagiato due mamme. Altri otto bambini (vaccinati) e una donna gravida (ma immune) non hanno contratto la malattia“. Ebbene “troppi genitori mandano in giro i figli malati, e questo non va bene“. Lo sottolinea il virologo Roberto Burioni, direttore della Scuola di specializzazione all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, da tempo impegnato ...