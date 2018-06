Sanità | 1 adulto su 3 dorme male | miliardi in fumo tra cure e mancata produttività

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Mail che arrivano ad ogni ora del giorno e della notte, chat inesauribili, tv accesa in camera da letto, turni serali e jet lag. Più di unsu tre in tutto il mondo si trova a fare i conti con problemi di sonno. Ebbene, secondo un nuovo studio pubblicato su ‘Sleep‘, il sonno insufficiente provoca problemi di salute, ma anche importanti costi economici. Sondaggi recenti suggeriscono che il problema è in aumento: tra il 33 e il 45% degli adulti in Australia avrebbe problemi di sonno. Un’epidemia che si registra un po’ in tutti i Paesi avanzati: circa il 35% degli adulti statunitensi non totalizza le 7 ore di sonno raccomandate per notte. Il 30% dei canadesi ammette di non dormire abbastanza, come pure il 37% degli abitanti del Regno Unito, il 28% di quelli di Singapore e il 26% dei francesi. Il sonno insufficiente è associato a calo di attenzione e incapacità ...