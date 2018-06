San Piero a Sieve Domenica torna l’appuntamento con Mercanzie in Piazza

PISA - DIMENTICA FIGLIA IN AUTO : MORTA BIMBA DI 7 MESI/ San Piero a Grado - sindaco : “dolore per tutta la città” : PISA, padre va al lavoro e DIMENTICA FIGLIA di 7 MESI in AUTO: per la piccola non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato solo nel pomeriggio di oggi dopo svariate ore.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:29:00 GMT)

