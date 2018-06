San Ferdinando | c è un indagato per l uccisione di Soumayla

Migrante ucciso - rabbia e protesta a San Ferdinando : «Giustizia per Soumaila» : È giunto davanti al Municipio di San Ferdinando , nella piana di Gioia tauro in Calabria, il corteo di maliani, provenienti dalla vecchia tendopoli, che chiedono di incontrare un rappresentante...

Migrante ucciso - rabbia e protesta a San Ferdinando : 'Giustizia per Soumaila' : È giunto davanti al Municipio di San Ferdinando , nella piana di Gioia tauro in Calabria, il corteo di maliani, provenienti dalla vecchia tendopoli, che chiedono di incontrare un rappresentante della ...

In scena al San Ferdinando Knock : la magia di Arrevuoto che unisce : ... agendo in quartieri come quello di Scampia, Rione Traiano, Montesanto, Posillipo, attraverso una rete di gruppi, di associazioni e operatori del sociale e del mondo della scuola, che con ostinazione ...