Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ad Android 8 0 Oreo in Italia

Il grande giorno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento Oreo : Inizia col botto questo 5 giugno per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge qui in Italia. Dopo mesi di attesa, infatti, è finalmente ufficiale la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Vodafone, che come vi avevamo anticipato la scorsa settimana è stato in grado di fare questo step più velocemente persino della variante no ...

Fotocamera Samsung Galaxy Note 9 migliorata rispetto all’S9 Plus : ulteriori vantaggi : Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Note 9 si preannuncia essere migliore di quella innestata sul Galaxy S9 Plus, la cosiddetta Fotocamera reinventata che aveva fatto vibrare la passione degli amanti del genere. La serie Note, del resto, si è sempre distinta per l'implementazione di una serie di miglioramenti più o meno importanti alla componentistica, vista l'introduzione lo scorso anno del sistema doppio posteriore con il Note 8. ...

Stando alle ultime indiscrezioni, la fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere migliore di quella utilizzata sul Samsung Galaxy S9 Plus

Molto importante per i Samsung Galaxy l’aggiornamento Samsung Max di giugno : le novità : Ci sono importanti novità che vanno prese in esame oggi 4 giugno per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy, in quanto nelle ultime ore abbiamo avuto modo di riscontrare il rilascio dell'aggiornamento per un'app davvero apprezzabile per il pubblico. Senza girarci troppo intorno, si tratta di Samsung Max, che anche qui in Italia ha ricevuto non pochi apprezzamenti per i benefici generati alla stessa utenza dopo il download a bordo del ...

Si stanno moltiplicando in Rete gli utenti che lamentano un problema di funzionamento legato al software che gestisce l'audio sul Samsung Galaxy A8 (2018)

Modalità LTE per la doppia SIM dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : la procedura : A bordo dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus DualSIM, a partire dall'aggiornamento contenente la patch di sicurezza di maggio (l'ultimo disponibile, almeno fino a questo momento), è possibile sfruttare tutte e due le schede, laddove montate, alla velocità delle reti 4G LTE. L'upgrade prende le mosse dall'architettura hardware degli ultimi processori Exynos e Snapdragon con cui gli ultimi top di gamma sono equipaggiati, ragione per la quale nessun ...

Gli Smartphone in offerta per oggi 3 giugno sono: Nokia 6.1, Huawei P10, Honor 9 Lite, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

In Cina sono stati lanciati i Samsung Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite, smartphone già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane

Tutti i pacchetti Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge disponibili al 3 giugno - la situazione in Italia : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero arrivato in Italia oppure no? Non possiamo negare che la distribuzione del major update sia partita in Europa, anche in paesi a noi molto vicini ma purtroppo entro i nostri confini ufficialmente Android 8.0 resta ancora una chimera. Cerchiamo tuttavia di fare chiarezza sui firmware in circolazione anche in queste ore per coloro che hanno un device d'importazione o semplicemente, più ...

Screenshot Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ : Scatta uno Screenshot con il tuo telefono Android Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ se non sai come si fa leggi la nostra guida con le istruzioni e cattura lo Screenshot Samsung in pochissimi istanti.

Niente più Samsung Galaxy S9 Mini : in realtà trattasi di A9 Star : Si pensava potesse corrispondere al Samsung Galaxy S9 Mini il modello contraddistinto dal product-code 'SM-G8850', che invece sappiamo essere stato battezzato sotto il nome di Galaxy A9 Star. Il design appare inalterato rispetto a quello degli ultimi Samsung Galaxy, con display Infinity in formato 18,5:9, angoli smussati e snellimento complessivo di tutte le cornici. La novità più importante si formalizza sul retro, dove la doppia fotocamera ...

Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, Samsung potrebbe organizzare un evento Unpacked per il 9 agosto. Protagonista ovviamente Samsung Galaxy Note 9.

Data di uscita Samsung Galaxy Note 9 il 9 agosto? Tutte le specifiche date per certe : Habemus Data di uscita Samsung Galaxy Note 9. Per quanto ancora non ufficializzato dal produttore asiatico, l'appuntamento per la presentazione del successore del Samsung Galaxy Note 8 sarebbe stato fissato fra poco più di due mesi, il 9 agosto. L'evento "Unpacked", con ogni probabilità, dovrebbe aver luogo a New York. Qualche retroscena sulla fata di presentazione. Nelle ultime settimane si era fatta avanti l'idea che il Samsung Galaxy Note ...

Samsung con l'update di maggio ha implementato la possibilità nei modelli Dual SIM dei Samsung Galaxy S9 di utilizzare entrambe le schede in modalità LTE