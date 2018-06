Samsung annuncia le patch di sicurezza di giugno per diversi smartphone

Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotocamera posteriore : In Cina sono stati lanciati i Samsung Galaxy A9 Star e Galaxy A9 Star Lite, smartphone già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane L'articolo Annunciati in Cina i Samsung Galaxy A9 Star e A9 Star Lite con doppia fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia lo sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri : Samsung Chip, la divisione che si occupa dei processori ed affini, ha annunciato l’inizio dello sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri per processori. E’ record Samsung ci prova con i 3 nanometri sui processori Samsung ha annunciato l’inizio dello sviluppo del processo produttivo a 3 nanometri. Dunque continua su tutti i fronti la scaletta […]

Samsung annuncia novità per il Note 9 che non interessa agli italiani : Samsung non demorde e nella migliore tradizione della testardaggine dimostrata da questa azienda continua a portare avanti un progetto che fin dalla sua nascita si è dimostrato fallimentare. Sul Galaxy Note 9 sarà presente la versione aggiornata dell’intelligenza artificiale, BixBy 2.0. Samsung Galaxy Note9 e l’inutile Bixby 2.0 A confermarlo Grey G. Lee, capo del centro di intelligenza artificiale di Samsung Research. Una notizia ...

Samsung annuncia le patch di sicurezza di maggio e i dispositivi che le riceveranno : Samsung illustra il contenuto delle patch di sicurezza di maggio e annuncia quali saranno gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento.

Samsung annuncia Galaxy A6 e Galaxy A6+ in Italia : disponibili da subito a 309 e 359 euro : È stato comunicato il prezzo ufficiale per l'Italia dei Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+: sono disponibili da subito, rispettivamente, per 309,90 e 369,90 euro