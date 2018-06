Sampdoria | ufficializzate le date del ritiro | dal 9 al 28 a Ponte di Legno

calcioefinanza

: Ufficializzate le date delle amichevoli estive del #Foggia, che scenderà in campo 19, 22 e 25 luglio. Le prime due… - marione80 : Ufficializzate le date delle amichevoli estive del #Foggia, che scenderà in campo 19, 22 e 25 luglio. Le prime due… -

(Di martedì 5 giugno 2018) E’ tempo di vacanze per i calciatori, ma i club sono già al lavoro per pianificare al meglio la prossima stagione. La, come ha annunciato sul suo sito ufficiale, ha infatti comunicato lein cui sarà organizzato ilin preparazione della nuova annata. L’appuntamento per i giocatori blucerchiati è fissato per il … L'articololedel: dal 9 al 28 adi