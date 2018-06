Sampdoria | arriva il primo acquisto dell’estate ed una nuova idea per l’attacco | tutti i

Sampdoria - rivoluzione in difesa ed arriva il dopo-Torreira : Sampdoria che si appresta ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. La società del presidente Ferrero vuole fare un altro passo verso l’Europa, dopo non essere riuscita nell’impresa in questa annata. Ma Giampaolo dovrà far fronte ad alcuni addii di spessore, come potrebbero essere quelli di Torreira e Silvestre, in due ruoli delicatissimi dello scacchiere doriano. Per quanto riguarda il regista, secondo la Gazzetta dello sport, ...

Sampdoria - rivoluzione in difesa ed arriva il dopo-Torreira : porte girevoli in casa doriana : Sampdoria alle prese con l’opera di rafforzamento della rosa da mettere a disposizione di mister Giampaolo in vista della prossima annata Sampdoria che si appresta ad una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. La società del presidente Ferrero vuole fare un altro passo verso l’Europa, dopo non essere riuscita nell’impresa in questa annata. Ma Giampaolo dovrà far fronte ad alcuni addii di spessore, come potrebbero essere ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - può arrivate Hetemaj a parametro zero : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è al lavoro per la prossima stagione, l’intenzione è quella di migliorare l’ultimo risultato ed il presidente Ferrero è al lavoro per costruire una squadra ancora più competitiva. Si stanno valutando alcuni affari di mercato, uno potrebbe essere il centrocampista Perparim Hetemaj, in scadenza di contratto con il Chievo al momento il rinnovo sembra lontano. In caso di fumata nera è pronta ...

Sassuolo-Sampdoria 1-0 - arriva la salvezza per i neroverdi : addio Europa League per i blucerchiati [FOTO] : 1/11 Alessandro Fiocchi/LaPresse ...

Diretta/ Juventus-Sampdoria - risultato live 1-0 - streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: i bianconeri cercano di dimenticare la beffa del Bernabeu e vendicare la sconfitta dell'andata.

Diretta/ Juventus-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming video e tv : arrivata la zampata di Mandzukic! : Diretta Juventus Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri cercano di confermare il vantaggio e dimenticare il Bernabeu(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:41:00 GMT)