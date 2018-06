Salvini | “Tunisia? Non tutti galeotti ma ci sono anche quelli Immigrazione incontrollata

ilfattoquotidiano

: Il #GovernoLega5S deve ancora ottenere la fiducia ma abbiamo già un ambasciatore convocato. Insulti di Salvini alla… - Ettore_Rosato : Il #GovernoLega5S deve ancora ottenere la fiducia ma abbiamo già un ambasciatore convocato. Insulti di Salvini alla… - TgLa7 : ++ #Migranti, #Tunisia: profondo stupore per frasi #Salvini ++ L'ambasciatore d'Italia 'ricevuto' al ministero degli Esteri - repubblica : ?? Migranti, #Tunisia convoca ambasciatore: 'Profondo stupore per parole #Salvini' -

(Di martedì 5 giugno 2018) “Io guardando i numeri ho detto che ci arrivano persone perbene e persone meno per bene qualcuno in Tunisia si è offeso, sbagliano”. Matteoprova con i cronisti, dopo un comizio a Fiumicino, a smorzare la polemica che sfiora l’incidente diplomatico con la Tunisia sul temi dei migranti. E sull’omicidio del giovani immigrato sindacalista nella Piana di Gioia Tauro, il ministro dell’Interno afferma: “Quello che è successo è grave. Non si risolve nessun problema sparando, cidelle indagini in corso alla fine delle quali voglio sapere i nomi delle bestie che hanno compiuto questo gesto, ma l’fuori controllo, porta inevitabilmente allo scontro sociale e cercheremo di riportare le legalità in Calabria ed in Italia”. Poitorna sulle infelici affermazioni dell’proveniente dalla Tunisia, ...