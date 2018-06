Salvini : "Per clandestini pacchia strafinita" : La pacchia per i clandestini è strafinita ". Lo ribadisce il ministro dell'Interno, Matteo Salvini . "Hanno mangiato alle spalle del prossimo" per troppo tempo. "Quella dei 170mila presunti profughi ...

Matteo Salvini ai giornalisti in Senato : "Non siamo stati eletti per far scattare l'aumento dell'Iva" : "Sicuramente non siamo stati eletti per aumentare l'Iva e le tasse". Così Matteo Salvini, rispondendo alla domande dei cronisti al Senato. "L'unica cosa da non fare è svendere a pezzettini Alitalia: il turismo è il nostro petrolio e noi non possiamo non avere una compagnia di bandiera forte. Questo è poco ma sicuro, se Serve anche con l'intervento dello Stato", ha aggiunto il ministro dell'Interno.Quanto ai migranti ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a Salvini : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Migranti - 7 paesi dicono no alla riforma del patto di Dublino. Salvini : «Una vittoria per noi» : Il sistema d’asilo europeo che stabilisce l’assegnazione dei Migranti al Paese di primo arrivo, è al centro della riunione dei ministri dell’Interno e viste le posizioni inconciliabili, si attende un lungo braccio di ferro|

Migranti e Ong : perché sui soldi Salvini sbaglia : Loretta Napoleoni, economista e studiosa del fenomeno delle migrazioni e del traffico internazionale boccia le proposte economiche del premier della Lega

Immigrazione - salta la riforma di Dublino/ Italia soddisfatta - il Ministro Salvini : “Una vittoria per noi” : Immigrazione, salta la riforma di Dublino, Italia soddisfatta, il Ministro dell'Interno, Salvini: “Una vittoria per noi”. E' praticamente saltata la riforma per modificare il patto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:02:00 GMT)

Balotelli : "Brutto non essere italiano per 18 anni". La replica di Salvini : "Si diverta col pallone" : Mario Balotelli all'attacco, in campo come ai microfoni. Intervenuto a Torino alla presentazione del libro "Demoni" di Alessandro Alciato il centravanti della nazionale italiana parla e scherza a ruota libera. A cominciare dal suo futuro, per il quale tira in ballo addirittura il neoministro dell'interno Matteo Salvini: "Dove andrò a giocare? All'avvocato Rigo ho detto che lo sa Salvini dove giocherò - ha sorriso l'attaccante, ...

Migranti - 7 Paesi dicono no alla riforma del patto di Dublino. Salvini : «Una vittoria per noi» : Il sistema d’asilo europeo che stabilisce l’assegnazione dei Migranti al Paese di primo arrivo, è al centro della riunione dei ministri dell’Interno e viste le posizioni inconciliabili, si attende un lungo braccio di ferro|

Balotelli show : staffilata a Salvini ed apertura all’approdo al Torino! : Mario Balotelli alle prese con il calciomercato, lo svincolato Super Mario alla ricerca di una nuova squadra dove dar spettacolo Mario Balotelli è tornato a parlare, di sè stesso e del calciomercato. Il centravanti della Nazionale, attualmente svincolatosi dal Nizza, si appresta a vivere un’estate caldissima sul fronte mercato, dato il suo status di parametro zero. Durante la presentazione del libro “Demoni” di Alessandro ...

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italiani e fisco...

Mafia - Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagini e perquisizioni - Salvini : “Soddisfatto e orgoglioso” : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese. Il neo-ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si dice soddisfatto per l’operazione anti-Mafia condotta nelle scorse ore ai danni dei fiancheggiatori di Messina Denaro, super boss latitante di Cosa Nostra.

Salvini-Tunisia : perché si è sfiorata la crisi diplomatica : Le parole del ministro sui migranti tunisini hanno rischiato di mettere in crisi gli accordi che consentono di rimpatriare 80 irregolari a settimana

Migranti - Fedriga insiste : “Salvini ha ragione - dalla Tunisia molte persone scappate da carceri”. Ma Tunisi : “Caso chiuso” : “Salvini ha sollevato un vecchio problema. dalla Tunisia partono molte persone scappate dalle carceri, è un dato acquisito e lo dicono anche le carte dell’intelligence”. Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia e braccio destro del ministro dell’Interno, difende le posizione espresse dal leader del Carroccio che domenica, in visita in un città simbolo degli sbarchi come Pozzallo, aveva detto ...

Governo - Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano : “Speculatori e personaggi bizzarri. Abbiamo molti nemici” : “Abbiamo tanti nemici ed avversari, ieri sono stato attaccato da Soros, Abbiamo d’integrazione Balotelli e ieri mi attaccato anche quel bizzarro personaggio che è Saviano, uno che è riuscito a far conoscere la Camorra nel mondo, io di solito lo ignoro, ma ieri da papà e non da ministro ho deciso di querelarlo”. Così Matteo Salvini in un comizio a Fiumicino. “Nessuno – riferendosi allo scrittore – può dire la ...