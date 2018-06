Salvini festeggia il governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza ilConte, Matteolodel regolamento dideciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo.che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremierla suaanti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e all'alleanza con l'Austria, presidente di turno Ue a partire da luglio. Obiettivo: scavre l'estate, cercare di passare indenni la stagione del picco degli arrivi dall'Africa. Con mille difficoltà. Il secondo guarda alle europee dell'anno prossimo. Obiettivo: rafforzare la rete di alleanze del blocco sovranista in Europa, insieme ad un Ppe a guida Orban, per conquistare la maggioranza al Parlamento europeo e cambiare il volto ...