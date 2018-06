Salvini e il governo gialloblu | la gaffe su Facebook

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a Salvini : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Governo - Faraone e i cartelli su Conte 'Se parla di Sud - Salvini gli mena' : Davide Faraone, durante il discorso del nuovo primo ministro Giuseppe Conte, ha esposto in aula dei cartelli di critica al nuovo Governo. Il senatore del Partito Democratico, seduto accanto a Monica ...

Pietro Bartolo - medico di Lampedusa : «Ministro Salvini - adesso metta il cuore nel governo» : Quando risponde al telefono, Pietro Bartolo (reso noto dal documentario Fuocoammare di Gianfranco Rosi) è ancora sul suo motorino. Come ogni giorno viaggia nella sua Lampedusa, per offrire assistenza medica a chi arriva sull’isola. Non si ferma mai Lo richiamo appena rientra a casa. Ha ancora il respiro affannato. «Ho poco tempo, il mio telefono non si ferma mai. Ma adesso mi siedo e ci sono. Ogni testimonianza è importante». Soprattutto ...

Governo - Conte scherza con i cronisti : “Discorso concordato con Di Maio e Salvini? Hanno scritto tutto gli altri…” : Nessuna risposta ai cronisti, nel giorno del primo voto di fiducia chiesto dal suo Governo, al Senato. Ma Giuseppe Conte, dopo le accuse sul rischio subalternità rispetto ai due leader di M5s e Lega, Di Maio e Salvini, ha ironizzato con i cronisti: “Discorso concordato? No, Hanno scritto tutto loro, io sono andato a casa…”. Poche parole, sarcastiche, rientrando alla Camera dei deputati a piedi, dove ha depositato il ...

Governo : Rosato - Salvini in Sicilia non pronuncia mai parola ‘mafia’ : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Nuovo record di Salvini (dopo il richiamo del nostro ambasciatore a Tunisi per le sue frasi sui migranti): visita di un’intera giornata in Sicilia da ministro dell’Interno senza mai pronunciare la parola ‘mafia’. In effetti in piena sintonia col suo alleato Grillo quando sostiene che ‘la mafia non esiste'”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato del Pd. “E in perfetta ...

Matteo Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano/ Video - Governo M5s-Lega : "Abbiamo tanti nemici" : Matteo Salvini contro Soros, Balotelli e Saviano: Governo M5s-Lega, il ministro dell'Interno nel corso di un comizio a Roma Fiumicino, "abbiamo tanti nemici"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:58:00 GMT)

Governo - Salvini contro Soros - Balotelli e Saviano : “Speculatori e personaggi bizzarri. Abbiamo molti nemici” : “Abbiamo tanti nemici ed avversari, ieri sono stato attaccato da Soros, Abbiamo d’integrazione Balotelli e ieri mi attaccato anche quel bizzarro personaggio che è Saviano, uno che è riuscito a far conoscere la Camorra nel mondo, io di solito lo ignoro, ma ieri da papà e non da ministro ho deciso di querelarlo”. Così Matteo Salvini in un comizio a Fiumicino. “Nessuno – riferendosi allo scrittore – può dire la ...

Salvini : “Governo non entra in camera da letto - ma bambino ha diritto a una mamma e un papà” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare delle famiglie omosessuali dopo le polemiche sul ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e prende nuovamente posizione sul tema: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà, non il genitore 1,2 o 3".Continua a leggere

Governo - il colpo di Matteo Salvini all'Economia : con chi commissaria il ministro Tria - sgambetto a Sergio Mattarella : Un colpo basso per Sergio Mattarella : ha fatto di tutto per cacciare dalla porta principale gli euroscettici dal Governo, ma Matteo Salvini li ha fatti tutti rientrare dalla finestra. E che finestra: ...

Migrante ucciso in Calabria - Pd e Leu 'Troppo silenzio dal governo - Salvini e Di Maio intervengano' : Il nuovo governo tace sulla morte di Soumayla Sacko , 29 anni, sindacalista maliano ucciso da una fucilata mentre con due connazionali raccoglieva lamiere in una fabbrica dismessa nel Vibonese. Non ...

Giorgio Napolitano - la lettera al Senato per Di Maio e Salvini : 'Il governo non deve ingannare l'Europa' : Attraverso una lettera alla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, Re Giorgio non ha resistito alla tentazione di dire la sua sulla situazione politica e naturalmente il suo giudizio su ...

Spunti di buongoverno per Salvini e Di Maio. Chi c'era e cosa si è detto al Censis : Il rischio, è il messaggio di fondo, è di creare uno scollamento eccessivo tra politica e cittadini, tra chi governa e l'economia di tutti i giorni. Una sorta di vuoto pneumatico micidiale per lo ...

Governo - Salvini : “Minniti ha fatto un discreto lavoro. Stimo Putin e lo dico gratis” : Il giorno dopo la visita a Catania e all’hotspot di Pozzallo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini torna sul tema immigrazione e sulle dichiarazioni di Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia in quota lega che hanno sollevato critiche nel mondo Lgbt. “È stato fatto anche un discreto lavoro dal ministro che mi ha preceduto, quindi non smonteremo nulla di ciò che di positivo è stato fatto, lavorerò per rendere ancora più ...