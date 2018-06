Salvini | con Orban contro le regole Ue Migranti | «Dalla Tunisia solo galeotti»

Salvini : con Orban contro le regole Ue : Grande soddisfazione per la telefonata del neo ministro dell’Interno con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : migranti - scontro Salvini -Tunisia “esporta galeotti” (5 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : Salvini, tensione con la Tunisia. Per l'Italia di Mancini, pari in amichevole a Torino contro l'Olanda (5 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 04:55:00 GMT)

Salvini : "Chi si è offeso in Tunisia sbaglia<br>Con Orban cambieremo regole Ue" : Aggiornamento ore 23:05 - Sempre durante il comizio a Fiumicino, Matteo Salvini ha detto:“Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione Europea”Aggiornamento ore 22:01 - Salvini è tornato sulla questione Turnisia dicendo, durante un comizio a Fiumicino:"Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non ...