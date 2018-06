Salvini | con Orban contro le regole Ue

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : migranti - scontro Salvini -Tunisia “esporta galeotti” (5 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : Salvini, tensione con la Tunisia. Per l'Italia di Mancini, pari in amichevole a Torino contro l'Olanda (5 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 04:55:00 GMT)

Salvini : "Chi si è offeso in Tunisia sbaglia<br>Con Orban cambieremo regole Ue" : Aggiornamento ore 23:05 - Sempre durante il comizio a Fiumicino, Matteo Salvini ha detto:“Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione Europea”Aggiornamento ore 22:01 - Salvini è tornato sulla questione Turnisia dicendo, durante un comizio a Fiumicino:"Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non ...