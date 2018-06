Salvini | ' Con Orban cambio la Ue'

E Salvini si schiera con Orban : “Insieme cambieremo l’Europa” : Matteo Salvini oggi non sarà presente al vertice europeo dei ministri dell’Interno che dovrà discutere della modifica del regolamento di Dublino. Il responsabile del Viminale sarà impegnato al Senato per il voto di fiducia a governo e ha incaricato l’ambasciatore italiano in Europa, Maurizio Massari e il prefetto Gerarda Pantalone, che guida il dip...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : migranti - scontro Salvini-Tunisia “esporta galeotti” (5 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini, tensione con la Tunisia. Per l'Italia di Mancini, pari in amichevole a Torino contro l'Olanda (5 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 04:55:00 GMT)

Salvini : "Chi si è offeso in Tunisia sbaglia<br>Con Orban cambieremo regole Ue" : Aggiornamento ore 23:05 - Sempre durante il comizio a Fiumicino, Matteo Salvini ha detto:“Oggi ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione Europea”Aggiornamento ore 22:01 - Salvini è tornato sulla questione Turnisia dicendo, durante un comizio a Fiumicino:"Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non ...

Tunisia convoca ambasciatore italiano dopo frasi Salvini su migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

Centrodestra - faccia a faccia ad Arcore fra Berlusconi e Salvini. Il leader di FI vuole garanzie su giustizia e telecomunicazioni : È rimasto tagliato fuori dalla formazione del governo, nei sondaggi è sempre più lontano dal Carroccio e nella coalizione di Centrodestra il suo partito sarà l’unico a votare no alla fiducia (Fratelli d’Italia va verso l’astensione). Ma Silvio Berlusconi non molla. E chiede conto a Matteo Salvini di quel “via libera” che ha permesso a Movimento 5 stelle e Lega di dare vita all’esecutivo Conte. Nella mattinata ...