Salvini | Con Orban cambieremo le regole UeTanti i nemici | Soros | Balotelli e

tgcom24.mediaset

: Quindi oggi giornata tranquilla: Salvini ci sposta da paese fondatore dell’UE e asse Franco tedesco a patto Magiaro… - CarloCalenda : Quindi oggi giornata tranquilla: Salvini ci sposta da paese fondatore dell’UE e asse Franco tedesco a patto Magiaro… - gparagone : Questo significato fare le cose con testa e cuore. Grazie, @luigidimaio Viva il @Mov5Stelle #GovernoDelCambiamemto - Viminale : #ViminaleInforma @matteosalvinimi si complimenta con @_Carabinieri_ per la cattura di Guglielmo Cirillo #latitante… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Il ministro dell'Interno, dopo un colloquio telefonico con il premier ungherese, annuncia che dirà no "al regolamento che tratterebbe per più tempo i migranti irregolari in Italia". Poi torna sulle parole del collega Fontana: "Il governo non entra nella camera da letto, ma un bambino ha diritto ad avere una mamma ed un papà, non il genitore 1, 2 o 3".