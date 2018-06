Salvini attacca Balotelli | nel frattempo Supermario potrebbe andare al Parma

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

'Finita la pacchia - inizia il tiro al bersaglio' : migrante ucciso nel vibonese - Usb attacca Salvini : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella. Intanto - D'Alema attacca Salvini : "Ha bluffato : voleva andare al voto" : LECCE Il Pd scende in piazza anche nel Salento, dopo le frizioni romane per il no a Conte del Capo dello Stato Mattarella: la Lega voleva Savona all'Economia, ma non c'è stato nulla da fare. Più di tutti potè lo spread. " I circoli del PD di Martano, Corigliano, Martignano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci , Melendugno, Calimera, ...

Spread al top - il commissario Ue attacca : "Così l'Italia non voterà più i populisti" Da Salvini a Calenda è un coro di critiche : Bufera dopo il tweet del commissario al Bilancio europeo Guenther Oettinger: "Lo sviluppo negativo dei mercati porterà gli italiani a non votare più a lungo per i populisti". Online era finita anche una prima versione non corretta

Di Battista attacca Salvini : "Non vota impeachment? Si dimostra un pavido" : ' Non puoi, da presidente della Repubblica, mettere dei veti politici su ministri che hanno una linea politica che non condividi: non ti compete - è l'affondo - Può aver avvertito chiunque, ma è una ...

Renzi attacca Salvini e Di Maio : "Si sono tirati indietro per paura" : Per Salvini e Di Maio "la vita è una diretta Facebook, un mi piace. I grandi statisti che dovevano portarci nella terza Repubblica ci stanno riportando alla terza media". Lo dice Matteo Renzi, che entra a gamba testa nel dibattito...

Conte rimette il mandato a Mattarella - oggi Cottarelli al Quirinale. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...