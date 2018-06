Salvini a Balotelli | Ius soli non è priorità

Balotelli : "Brutto non essere italiano per 18 anni". La replica di Salvini : "Si diverta col pallone" : Mario Balotelli all'attacco, in campo come ai microfoni. Intervenuto a Torino alla presentazione del libro "Demoni" di Alessandro Alciato il centravanti della nazionale italiana parla e scherza a ruota libera. A cominciare dal suo futuro, per il quale tira in ballo addirittura il neoministro dell'interno Matteo Salvini: "Dove andrò a giocare? All'avvocato Rigo ho detto che lo sa Salvini dove giocherò - ha sorriso l'attaccante, ...

Nazionale - Balotelli : “18 anni da non italiano. Futuro? Chiedete a Salvini…” : Balotelli prova a prendere sulle spalle la Nazionale, nelle ultime amichevoli importanti prestazioni da parte dell’attaccante. In occasione della presentazione a Torino del libro “Demoni” il calciatore ha dato alcune indicazioni: “dove andrò a giocare? Chiedetelo all’avvocato Rigo (collaboratore di Raiola ndr). Anzi, a lui ho detto ‘Salvini lo sa dove io vado a giocare’ (e ride…). Io sono nato in Italia, ...

