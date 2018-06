Salute | Grillo | Vaccini? No discriminazioni

Chi è Giulia Grillo - nuovo Ministro della Salute : Siciliana e con le idee molto chiare: Giulia Grillo è il nuovo Ministro della Salute. Classe 1975 è originaria di Catania e di professione è un medico, con una specializzazione in medicina legale. La sua carriera politica è iniziata nel 2013 quando è approdata a Montecitorio nella Commissione Affari Sociali. In seguito è stata eletta capogruppo alla Camera con il Movimento Cinque Stelle ed è considerata uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio. Chi ...

Salute - la Ministra Grillo : "Priorità nuovi fondi. Vaccini? No a discriminazioni" : La Ministra Giulia Grillo si è insediata al Ministero della Salute, prendendo così il posto occupato negli ultimi 5 anni da Beatrice Lorenzin. Il primo obiettivo della neo Ministra, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Medicina legale, è quello di ottenere maggiori fondi per la tutela della Salute: "Me lo sogno anche di notte il problema di come riuscire aumentare i fondi per la sanità italiana, poi penseremo alla questione ...

FIMP : “Buon lavoro al nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo” : “La Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) si complimenta con l’on. Giulia Grillo per la sua elezione alla guida del Ministero della Salute, Le augura buon lavoro e Le offre la massima collaborazione affinché ai bambini ed agli adolescenti possa essere garantita la migliore assistenza possibile”. E’ quanto afferma il dott. Paolo Biasci, Presidente Nazionale della FIMP. “La difesa del servizio sanitario nazionale e l’impegno di adeguare il ...

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute : (Foto: Stefano Montesi- Corbis/Corbis – Getty Images) Classe 1975, catanese, medico, con specializzazione in medicina legale. È questo l’identikit di Giulia Grillo, il nuovo ministro della Salute del governo Conte. La Grillo (precisiamo fin da subito che sebbene abbia lo stesso cognome del fondatore del suo partito non c’è alcuna parentela tra i due) è arrivata a Montecitorio alle elezioni del 2013 e il 27 marzo scorso è stata ...

Salute - Anaao : “Il ministro Grillo rilanci la sanità pubblica” : “Auguri non rituali di buon lavoro al nuovo ministro della Salute, on. Giulia Grillo. Perché di lavoro, e di lavoro buono, hanno bisogno la sanità italiana, i cittadini, il personale. Che, Medici in primis, ed il nuovo ministro ne è perfettamente consapevole, rappresentano “la prima vittima sacrificale della contrazione delle risorse che ha colpito la sanità ed ha tutto il diritto di essere ascoltato e di essere trattato bene per la ...

Giulia Grillo - alla Salute il medico legale «contraria all’obbligo dei vaccini» : Catanese, 43 anni, medico con specializzazione in medicina legale, grillina doc, la responsabile del dicastero sanitario sfida la Lorenzin: «Ci vuole la persuasione, la coercizione ottiene l’effetto contrario».

Salute - Aifa : felicitazioni e buon lavoro al nuovo Ministro Grillo : L’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, in una nota “esprime sincere felicitazioni e augura buon lavoro al nuovo Ministro della Salute on. Giulia Grillo“. L'articolo Salute, Aifa: felicitazioni e buon lavoro al nuovo Ministro Grillo sembra essere il primo su Meteo Web.

Le idee di Giulia Grillo - nuova ministra della Salute : È favorevole ai vaccini ma contraria agli obblighi, è una convinta sostenitrice della sanità pubblica e ogni tanto dice "Big Pharma" The post Le idee di Giulia Grillo, nuova ministra della Salute appeared first on Il Post.

