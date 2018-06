Salone di Torino | Volkswagen in pole

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Teleborsa, - Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno ...

Trenitalia - Salone dell'Auto di Torino : viaggi scontati del 30% per Frecce e Intercity : Buone notizie per i clienti Trenitalia appassionati delle quattro ruote che parteciperanno al Salone dell'Auto di Torino, ospitato al Parco Valentino dal 6 al 10 giugno , che potranno usufruire di una ...

Hyundai show al Salone Parco Valentino di Torino" : Da segnalare poi che alla 'Supercar Night Parade', la sfilata guidata dai presidenti e Ceo dei brand espositori e del mondo automotive, parteciperà anche Andrea Crespi, managing director di Hyundai ...

Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 : sarà presentata al Salone di Torino : Eccola la prima novità mondiale del Salone dell'Auto del Valentino di quest'anno, si chiama Alfa Romeo Mole Costruzione Artigianale 001 ed è una one-off o modello unico. Nata dalla nuova partnership tra la carrozzeria Up Design (del siciliano Umberto Palermo) e l'azienda Adler Group già produttrice della mono-scocca in fibra di carbonio della 4C base. Si perché nascosta sotto la nuova carrozzeria si nasconde la piccola bi-posto del biscione, che ...

Parco Valentino 2018 : cosa vedere al Salone dell'auto di Torino : Parco Valentino è pronto ad aprire i battenti dal 6 al 10 giugno per la quarta edizione, mostrando ancora la stoffa della Capitale dell’auto. Per l’evento open air 700 mila visitatori...

Parco Valentino 2018 - Tutte le anteprime del Salone di Torino - FOTO Gallery : Di anno in anno sempre più novità e anteprime popolano il Parco Valentino in occasione del Salone di Torino. Ledizione 2018 della kermesse piemontese si svolgerà dal 6 al 10 giugno e, oltre al Parco, coinvolgerà moltissime altre aree della città. I visitatori potranno partecipare a diverse attività collaterali nel centro di Torino e ammirare, come da tradizione, alcuni degli ultimi modelli dei costruttori automobilistici di tutto il mondo ...

Volkswagen al Salone dell’Auto di Torino 2018 con l'intera T-Family : I crossover e i SUV della T-Family saranno i protagonisti dello stand Volkswagen alla edizione 2018 del Salone dell’Auto di Torino. Dal 6 al 10 giugno, T-Roc, Nuova Tiguan, Tiguan Allspace e Nuova...

Volvo al Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino 2018 : Volvo torna alla rassegna torinese puntando sulla nuova V60 station wagon, su XC40 Auto dell’Anno e sulle motorizzazioni ibride plug-in La presenza principale di Volvo alla rassegna del Parco Valentino punta sulla nuova Volvo V60 Station Wagon, l’auto che a pieno titolo raccoglie l’eredità della grandi Station Wagon che hanno fatto la storia del marchio: dalle 240 alle 740, dalle 850 alle V70. Si tratta di auto chiamate a un ruolo polivalente, ...

Auto – Anteprima nazionale del nuovo Honda CR-V al Salone dell’Auto di Torino dal 6 al 10 giugno [GALLERY] : Il nuovo Honda CR-V, SUV più venduto al mondo, debutta in Anteprima nazionale alla quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino che si svolgerà dal 6 al 10 giugno, nella suggestiva cornice di Parco Valentino Il SUV della Casa di Tokyo si rinnova in maniera radicale offrendo maggiore spazio, comfort, versatilità e dotazione tecnologiche da prima della classe. La novità più importante del nuovo CR-V riguarda l’introduzione di 2 nuovi motori: un ...

Auto – Anteprima europea della Nuova Jeep® Renegade MY 19 al Salone dell’auto di Torino : Al Salone di Torino ospitato nello spettacolare Parco del Valentino la Nuova Renegade MY 19 Il prossimo 6 giugno, in occasione del giorno d’apertura del Salone di Torino, Jeep svelerà in Anteprima europea la Nuova Renegade MY 19. In un contesto speciale, ospitato nello spettacolare Parco del Valentino, tutti gli appassionati potranno ammirare quest’ultima novità della gamma Jeep, un omaggio a tutti gli amanti del marchio e alla città ...

Terra Madre Salone del Gusto 2018 : la manifestazione torna a Torino dal 20 al 24 settembre : Terra Madre Salone del Gusto 2018, la più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito, sano e giusto per tutti ancora una volta si rinnova offrendo al pubblico e agli espositori un’esperienza sempre più coinvolgente. Durante la presentazione in programma il 6 giugno saranno svelati i primi dettagli del programma: gli eventi, i protagonisti, gli spazi e le partnership. Oltre agli interventi di Sergio Chiamparino, ...

Auto – Sei gioielli Pininfarina per il Salone di Torino [GALLERY] : Mythos, Sergio, Florida II e Sigma Grand Prix alla Mostra dei Prototipi. Paolo Pininfarina sfilerà con la Jaguar XJS alla Supercar Night Parade Pininfarina si fa in sei per il Parco Valentino Salone Auto Torino, che prenderà il via mercoledì 6 giugno. Alla Mostra dei Prototipi, allestita al Parco Valentino fino al 10 giugno, i visitatori potranno ammirare la Lancia Florida II, la Sigma Grand Prix e le Ferrari Mythos e Sergio. Un altro capolavoro ...

Salone Auto Torino - Italdesign festeggia i 50 anni : ... nello stand lungo corso Massimo D'Azeglio sarà esposta, in anteprima nazionale, l'ultima creazione dell'azienda di servizi per il mondo dell'Automotive. Si tratta di Pop.Up Next, soluzione integrata ...

FCA in evidenza al Salone dell'Auto di Torino 2018 : Si svolgerà dal 6 al 10 giugno, la quarta edizione del Salone dell'Auto di Torino, ospitato nello splendido Parco del Valentino. I brand del Gruppo FCA protagonisti assoluti grazie...