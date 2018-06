Salario minimo | le cose da sapere

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e Salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Conte : tasse eque - Salario minimo e giù debito con la crescita. La diretta : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Luigi Di Maio incontra i rider : «Meno precari e Salario minimo» : La sentenza del tribunale del lavoro di Torino di pochi mesi non faceva sperare benissimo per la categoria: il giudice ha infatti respinto il ricorso di sei rider che contestavano l’improvvisa interruzione del lavoro, decisa da Foodora dopo le proteste del 2016, chiedendo un trattamento economico e normativo più equo. In realtà – hanno determinato in aula – se sono lavoratori autonomi, l’azienda può decidere in qualsiasi momento di ...

