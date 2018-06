Ryder Cup a Udine con stelle del calcio

Golf – Football Legends : le stelle del calcio accolgono la Ryder Cup : Football Legends: al Golf Club Udine le stelle del calcio accolgono la Ryder Cup e si sfidano sul green Domani, sabato 2 giugno alle ore 11 nel Media Center del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), nel corso del terzo giro del 75°Open d’Italia, verrà presentato ufficialmente l’evento “Football Legends”, che vedrà sfidarsi al Golf Club Udine Villaverde Hotel & Resort di Fagagna dal 4 al 6 giugno, un parterre d’eccezione di ...

Golf – The 2nd Junior road to the 2022 Ryder Cup : 12 giovani talenti azzurri al Gardagolf : “The 2nd Junior road to the 2022 Ryder Cup”: Il 30 maggio al GardaGolf, alla vigilia del 75° Open d’Italia, i 12 giovani talenti del Team Lombardia e del Team Italia si affrontano con il format di gioco della sfida Europa-USA giovani talenti del Golf nazionale a confronto e l’atmosfera unica della Ryder Cup ricreata nel contesto del 75° Open d’Italia: è la “The 2nd Junior road to The 2022 Ryder Cup”, sfida a livello di under 14 tra ...

Ryder Cup : le star del "Celebrity Match" : La compagine a stelle e strisce risponde con l'esponente politica statunitense che nella seconda amministrazione di George Bush ha ricoperto la carica di 66° segretario di Stato degli Stati Uniti. ...

Ryder Cup - le star del 'Celebrity Match' : La compagine a stelle e strisce risponde con l'esponente politica statunitense che nella seconda amministrazione di George Bush ha ricoperto la carica di 66° segretario di Stato degli Stati Uniti. La ...

Ryder Cup - le star del "Celebrity Match" : La compagine a stelle e strisce risponde con l'esponente politica statunitense che nella seconda amministrazione di George Bush ha ricoperto la carica di 66° segretario di Stato degli Stati Uniti. La ...

Golf - Chimenti risponde agli scettici : 'La Ryder Cup 2022 in Italia si farà' : Partono i lavori sul campo del 'Marco Simonè, che ospiterà la Ryder Cup a Roma: è un campo che diventerà celebre in tutto il mondo. Faremo dei lavori straordinari. Questa manifestazione avrà una ...

"L'Open d'Italia trascinerà il nostro golf alla Ryder Cup" : Abituato a vincere. E a far vincere. A schiacciare sotto rete, come ad accompagnare in rete squadre di blasone. Ma ora per Gian Paolo Montali, 58 anni, uomo di sport e dello sport, si avvicina la sfida più intrigante: andare in buca con la Ryder Cup, del 2022, assegnata a Roma e all'Italia, a dispetto dello scetticismo internazionale. Chiamato due anni fa dai vertici della Federgolf a ricoprire l'incarico di direttore generale del progetto, che ...

Golf - Race to Dubay e Ryder Cup : la scalata di Reed : Con la vittoria all'82/a edizione del Masters Patrick Reed ha scalato praticamente ogni classifica del Golf europeo e mondiale. Passando al comando della Race to Dubai 2018 e al primo posto della ...