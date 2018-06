Russiagate - Mueller : Manafort ha tentato corrompere testimoni : Paul Manafort, l'ex presidente della campagna di Donald Trump, è accusato di aver cercato di corrompere i testimoni nell'ambito del caso aperto nei suoi confronti per il pagamento delle tasse federali ...

Russiagate - legale Trump : presidente vuole essere sentito da Mueller : Il presidente americano Donald Trump "vuole essere sentito" dal procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. Lo afferma Rudy Giuliani, il legale di Trump, in un'intervista alla Cnn, ...

Russiagate - Trump : "Ho assoluto diritto di autoassolvermi. Ma non ho fatto nulla di male. Nomina Mueller incostituzionale" : Continua il braccio di ferro tra il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, e il presidente degli Stati Uniti. "Come affermato da numerosi legali, ho l'assoluto diritto di concedermi l'assoluzione, ma perché dovrei farlo se non ho fatto nulla di sbagliato? Allo stesso tempo, la caccia alla streghe senza fine, guidata da tredici democratici arrabbiati, continua in vista delle elezioni di medio termine" twutta Donald ...

Rudy Giuliani : “Il Russiagate è una trappola. Donald non risponda a Mueller” : Rudolph Giuliani, lei fa parte da poco tempo, dello staff legale del presidente Trump. Cominciamo subito dal caso Stormy Daniels, il presidente ha detto che non lei non ha capito i fatti: Trump ammette di aver incontrato Stormy Daniels?...

Russiagate - Giuliani : Trump può non adempiere a mandato Mueller : Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York entrato nella squadra legale di Donald Trump, afferma che il presidente americano non sarebbe obbligato a presentarsi se ricevesse un mandato di comparizione ...

Russiagate - Trump accetta di essere interrogato da Mueller : Il lavoro di Rudolph Giuliani ha prodotto frutti: Donald Trump fa sapere che è disposto a essere interrogato dal procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate. 'Mi piacerebbe parlare -...

Russiagate : Trump disposto a farsi interrogare da Mueller - "ma voglio un trattamento equo" : "Tutti vedono che è una pura caccia alle streghe" dice il presidente Usa, "non ho fatto nulla di male". I suoi legali sono contrari

Russiagate : Mueller vuole interrogare Trump : Secondo quanto riportato dal Washington Post, Robert Mueller, procuratore speciale che sta indagando sul caso Russiagate, ha evocato la possibilità di emettere un mandato che consenta di interrogare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump davanti a un grand jury.Il prestigioso quotidiano della Capitale Usa ha anche specificato che ci sarebbe già stato a inizio marzo un incontro tra Mueller e gli avvocati di Trump che avrebbero ...

Russiagate - Trump evoca i poteri presidenziali - Mueller vuole interrogarlo/ Rosenstein : “Ricevuto minacce” : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:53:00 GMT)