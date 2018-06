: Russiagate, Manafort rischia il carcere - TelevideoRai101 : Russiagate, Manafort rischia il carcere -

Paul, l'ex presidente della campagna di Trump, è accusato di aver cercato di corrompere dei testimoni nell'ambito dell'inchesta aperta nei suoi confronti per il pagamento delle tasse federali e la sua attività di lobby. Per questo il procuratore del, Mueller, ha chiesto al giudice di rivedere i termini del suo rilascio o di revocarli del tutto, il che significherebbe perfinire insubito in attesa del processo.(Di martedì 5 giugno 2018)