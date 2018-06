Russiagate - legale Trump : presidente vuole essere sentito da Mueller : Il presidente americano Donald Trump " vuole essere sentito " dal procuratore speciale per il Russiagate , Robert Mueller . Lo afferma Rudy Giuliani, il legale di Trump , in un'intervista alla Cnn, ...

Russiagate - perquisiti uffici del legale di Trump. Lui : “Attacco al nostro Paese” : L’Fbi ha perquisito gli uffici, l’abitazione privata e una camera d’albergo dove risiede Michael Cohen, l’avvocato personale di Donald Trump. Il provvedimento è stato deciso dopo una comunicazione tra Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, e i giudici federali di New York. Non è ancora chiaro se sia in qualche modo legata all’inchiesta sulla collusione tra la campagna elettorale di Trump e la Russia, o abbia a che ...