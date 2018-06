Rugby – Campionato U18 | Marius Mitrea dirigerà la finale per il titolo giovanile 2017 18

Rugby – Campionato U16 - la Benetton Treviso vince il ”Trofeo Mario Lodigiani” : Allo Stadio “Zaffanella” di Viadana nella finale del Campionato Italiano U16 la Benetton Treviso supera 14-0 l’U.S. Firenze Rugby 1931 conquistando il “Trofeo Mario Lodigiani 2018” Una partita dai due volti: un primo tempo in cui il Firenze ha mantenuto continuità e possesso palla pur essendo poco concreto in fase offensiva con le squadre che vanno all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa è salita in cattedra la squadra guidata da Borghetto che ...

Rugby – Campionato di Eccellenza - il Petrarca Padova è Campione d’Italia sette anni dopo l’ultima volta : Il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano sette anni dopo l’ultimo titolo il Petrarca Padova torna a laurearsi Campione d’Italia superando 19-11 i campioni uscenti del Patarò Calvisano: il tredicesimo scudetto nella storia dello storico Club biancoscudato arriva, per la prima volta dall’istituzione dei play-off, davanti al pubblico di casa, di fronte agli oltre ...

Lirfl (Rugby a 13) : Stilati i gironi e la formula del campionato : Roma – La corsa alla “corona” degli Hammers Umbria sta per cominciare. La Lega Italiana Rugby Football League (Lirfl) ha definito la formula e le date del campionato 2018 che assegnerà lo scudetto nella partita decisiva in programma a Cascia il prossimo 15 luglio. Non una vera e propria finalissima, ma il terzo turno di un triangolare. Che verrà “spalmato” in tre settimane e che rappresenta la grande novità organizzativa proposta dalla ...

Rugby – Tutto pronto per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza : le formazioni ufficiali di Petrarca-Patarò Calvisano : Tutto pronto per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza che si disputerà sabato 19 maggio al ‘Plebiscito’ di Padova: ecco le formazioni ufficiali di Petrarca-Patarò Calvisano Inizia il conto alla rovescia conclusivo per la Finale del Campionato Italiano d’Eccellenza che sabato 19 maggio al “Plebiscito” di Padova (ore 17, diretta www.theRugbychannel.it e app.fedeRugby.it) mette di fronte i padroni di casa del Petrarca, ...

Il papà di Rebecca Braglia : 'Continuate a giocare a Rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli' : 'Voi dovete continuare a giocare per lei', Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, ha tenuto costantemente informati gli amici attraverso la sua pagina Facebook. 'Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella ...

Il papà di Rebecca Braglia : 'Continuate a giocare a Rugby per lei che ora è nel Campionato dei Cieli' : 'Voi dovete continuare a giocare per lei', Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, ha tenuto costantemente informati gli amici attraverso la sua pagina Facebook. 'Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella ...