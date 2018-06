Rugby – Allan verso il Giappone | “far dimenticare la sconfitta di Tokyo”

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Dopo ladell’Italia dela Tokyo, ecco il commento del mediano d’apertura TommasoDoppia seduta sotto la pioggia all’Oita Sports Park per la Nazionale Italiana diche sabato (ore 14.45 locali, le 7.45 in Italia) debutta contro ilnel primo dei due test-match del tour estivo nella città situata nell’isola di Kyushu. Dopo la vittoria sul club della Top League nipponica dello Yamaha Jubilo sabato scorso a Nagano per gli Azzurri di Conor O’Shea è tempo di fare sul serio, andando a sfidare l’undicesima forza del ranking World, tre posizioni davanti all’Italia. Avanti e trequarti hanno lavorato divisi per reparti prima in palestra e poi sul campo per poi concludere la lunga mattinata di lavoro con una seduta collettiva ad alta intensità per provare il piano di gioco di sabato pomeriggio all’Oita Bank Dome Stadium contro il XV del Sol ...